Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск

Российская армия перегруппировывается на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова приведены в telegram-канале военного ведомства.
«На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Вооруженные Силы РФ, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка», — сказал Конашенков.
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.
Российская армия перегруппировывается на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова приведены в telegram-канале военного ведомства. «На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Вооруженные Силы РФ, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка», — сказал Конашенков. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.