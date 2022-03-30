Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Армия РФ выполнила задачи на Киевском и Черниговском направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия перегруппировывается на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова приведены в telegram-канале военного ведомства.

«На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Вооруженные Силы РФ, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка», — сказал Конашенков.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.

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Российская армия перегруппировывается на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова приведены в telegram-канале военного ведомства. «На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Вооруженные Силы РФ, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка», — сказал Конашенков. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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