Постпред США: Россия не дает ОБСЕ работать на Украине

31 марта 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Миссию ОБСЕ должны были продлить 31 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия заблокировала продление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер. «Вызывает глубокое сожаление, что Российская Федерация заблокировала консенсус по продлению мандата Специальной мониторинговой миссии на Украине. Это безответственно и неоправданно, но я думаю, это вряд ли удивительно», — сообщается в заявлении Карпентера на заседании ОБСЕ в Вене, передает ТАСС. Мандат миссии ОБСЕ продлевают ежегодно, предыдущее продление было 31 марта 2021 года. По словам Карпентера, США согласны с заявлениями Украины против закрытия миссии. Миссия ОБСЕ работает на Украине с 2014 года. Решение о формировании поддержали все 57 стран-участниц. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, российская армия старается избежать жертв среди мирного населения и нацелена на поражение военных объектов. В начале марта специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по Украине, сообщает RT. Это произошло после эвакуации членов миссии из Украины, пишет «Национальная служба новостей». Обновлено в 20:04: В ОБСЕ заявили, что продлить мандат мониторинговой миссии организации не удалось из-за позиции России. Об этом заявил председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заблокировала продление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер. «Вызывает глубокое сожаление, что Российская Федерация заблокировала консенсус по продлению мандата Специальной мониторинговой миссии на Украине. Это безответственно и неоправданно, но я думаю, это вряд ли удивительно», — сообщается в заявлении Карпентера на заседании ОБСЕ в Вене, передает ТАСС. Мандат миссии ОБСЕ продлевают ежегодно, предыдущее продление было 31 марта 2021 года. По словам Карпентера, США согласны с заявлениями Украины против закрытия миссии. Миссия ОБСЕ работает на Украине с 2014 года. Решение о формировании поддержали все 57 стран-участниц. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, российская армия старается избежать жертв среди мирного населения и нацелена на поражение военных объектов. В начале марта специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по Украине, сообщает RT. Это произошло после эвакуации членов миссии из Украины, пишет «Национальная служба новостей». Обновлено в 20:04: В ОБСЕ заявили, что продлить мандат мониторинговой миссии организации не удалось из-за позиции России. Об этом заявил председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.