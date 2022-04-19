Россия ответила на высылку своих дипломатов из Австрии

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Россия выслала четырех сотрудников посольства Австрии Фото:

Россия в качестве ответных мер объявила «persona non grata» четырех сотрудников посольства Австрии в РФ. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Росси.

Ранее Австрия объявила, что высылает из страны четырех российских дипломатов. Вскоре посла Австрии в России Вернера Альмхофера вызвали в МИД РФ.

«Этот [высылка дипломатов из Австрии] недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии. В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены „persona non grata“», — сообщается на сайте МИД России.

Дипломаты должны покинуть страну до конца 24 апреля. Послу вручена соответствующая нота.

Массовая высылка российских дипломатов из стран ЕС идет в связи со спецоперацией РФ на Украине. На этом фоне страны Запада и США ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе дипломатического плана.

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Россия в качестве ответных мер объявила «persona non grata» четырех сотрудников посольства Австрии в РФ. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Росси. Ранее Австрия объявила, что высылает из страны четырех российских дипломатов. Вскоре посла Австрии в России Вернера Альмхофера вызвали в МИД РФ. «Этот [высылка дипломатов из Австрии] недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии. В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены „persona non grata“», — сообщается на сайте МИД России. Дипломаты должны покинуть страну до конца 24 апреля. Послу вручена соответствующая нота. Массовая высылка российских дипломатов из стран ЕС идет в связи со спецоперацией РФ на Украине. На этом фоне страны Запада и США ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе дипломатического плана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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