Кремль не против, чтобы Донбасс восстанавливали стройотряды

В Кремле поддержали идею, чтобы Донбасс помогали восстанавливать молодежные стройотряды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле поддержали идею восстановления Донбасса силами молодежных строительных отрядов, с которой выступила «Единая Россия». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, сможет ли это стать одной из основ патриотического воспитания, как в свое время строительство БАМа, освоение целины.

«Да. Все зависит от самих стройотрядов. Ведь они могут сами принимать решения. В нашей стране это движение чрезвычайно сильное. Очень много ребят студентов принимает в нем участие. Поэтому все будет зависеть от тех решений, которые примет каждый конкретный отряд», — отметил Песков.

В «Единой России» считают, что строительные отряды из молодежи могут быть сформированы для восстановления социальной инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик и освобожденных территорий Украины. Эту работу предлагается засчитывать студентам как учебную, ознакомительную и производственную практику.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства об освобождении одного из крупнейших городов ДНР Мариуполя.