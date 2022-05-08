Европу посетил призрак коммунизма, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Европу пришел призрак коммунизма. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, обеспеченные страны заставляю платить за газ РФ для других.

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Медведев отметил, что такими темпами страны Запада дойдут до продуктовых карточек. «Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского», — подытожил он.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против РФ после начала специальной российской операции на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов, а его последствия оказывают негативный эффект и для самих западных стран.