Президент Сербии обвинил Запад в лицемерии из-за Украины

15 мая 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Западные лидеры противоречат сами себе, считает Александр Вучич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада ведут лицемерную политику, отказываясь признавать изменение границ Украины, но настаивая при этом на независимости республики Косово. Таким образом Украина пытается разрушить суверенитет Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. «Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будете участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как „сердце Европы“ и отдельной стране», — сказал Вучич в эфире телеканала Prva. Помимо этого, сербский глава открыто обвинил Запад в лицемерии и глупости. «Как вы можете ожидать, что мы сами отречемся от своей территориальной целостности, и одновременно говорить Украине, чтобы она не смела отрекаться и что вы никогда этого не признаете? От нас требуете любой ценой признать, а от них — любой ценой не признавать. Подумайте, какие глупости вы говорите и насколько вы лицемерны», — заявил Вучич. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна будет противостоять антироссийским санкциям Европы и США. Ряд западных государств начал вводить беспрецедентные санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, договорились о непризнании законности изменения границ Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Страны Запада ведут лицемерную политику, отказываясь признавать изменение границ Украины, но настаивая при этом на независимости республики Косово. Таким образом Украина пытается разрушить суверенитет Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. «Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будете участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как „сердце Европы“ и отдельной стране», — сказал Вучич в эфире телеканала Prva. Помимо этого, сербский глава открыто обвинил Запад в лицемерии и глупости. «Как вы можете ожидать, что мы сами отречемся от своей территориальной целостности, и одновременно говорить Украине, чтобы она не смела отрекаться и что вы никогда этого не признаете? От нас требуете любой ценой признать, а от них — любой ценой не признавать. Подумайте, какие глупости вы говорите и насколько вы лицемерны», — заявил Вучич. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна будет противостоять антироссийским санкциям Европы и США. Ряд западных государств начал вводить беспрецедентные санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, договорились о непризнании законности изменения границ Украины.