Президент Сербии заявил о высокой цене за поддержку России

15 мая 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

В Сербии заявили об ущербе из-за сопротивления введению санкций Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сербия платит высокую цену за поддержку России и несет ущерб, но будет и дальше сопротивляться введению санкций. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva. «Мы очень и очень страдаем из-за того, что не вводим санкции [против России], я хочу, чтобы люди это знали. Если бы мы так жили, то жили бы в десять раз лучше, мы этого не делаем, потому что мы независимая и суверенная страна», — высказался Вучич, передает Objektiv. Он сообщил, что Сербия платит огромную цену за свое решение. В страну отказались приезжать американские режиссеры и актеры, отметил Вучич. Сербия знает, насколько несправедливы санкции, и поступает так из уважения к международному праву, заявил президент. По его словам, страна и дальше будет бороться за свою политику. Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт обратился к Еврокомиссии с просьбой обсудить целесообразность оказания финансовой помощи Сербии, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз. Он поднял этот вопрос в связи с политикой Сербии в отношении России. Вучич называл несправедливыми требования Евросоюза ввести ограничения против РФ. В апреле он переизбрался на второй срок. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Сербия платит высокую цену за поддержку России и несет ущерб, но будет и дальше сопротивляться введению санкций. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva. «Мы очень и очень страдаем из-за того, что не вводим санкции [против России], я хочу, чтобы люди это знали. Если бы мы так жили, то жили бы в десять раз лучше, мы этого не делаем, потому что мы независимая и суверенная страна», — высказался Вучич, передает Objektiv. Он сообщил, что Сербия платит огромную цену за свое решение. В страну отказались приезжать американские режиссеры и актеры, отметил Вучич. Сербия знает, насколько несправедливы санкции, и поступает так из уважения к международному праву, заявил президент. По его словам, страна и дальше будет бороться за свою политику. Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт обратился к Еврокомиссии с просьбой обсудить целесообразность оказания финансовой помощи Сербии, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз. Он поднял этот вопрос в связи с политикой Сербии в отношении России. Вучич называл несправедливыми требования Евросоюза ввести ограничения против РФ. В апреле он переизбрался на второй срок.