Президент Сербии заявил о высокой цене за поддержку России

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Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
В Сербии заявили об ущербе из-за сопротивления введению санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сербия платит высокую цену за поддержку России и несет ущерб, но будет и дальше сопротивляться введению санкций. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

«Мы очень и очень страдаем из-за того, что не вводим санкции [против России], я хочу, чтобы люди это знали. Если бы мы так жили, то жили бы в десять раз лучше, мы этого не делаем, потому что мы независимая и суверенная страна», — высказался Вучич, передает Objektiv.

Он сообщил, что Сербия платит огромную цену за свое решение. В страну отказались приезжать американские режиссеры и актеры, отметил Вучич. Сербия знает, насколько несправедливы санкции, и поступает так из уважения к международному праву, заявил президент. По его словам, страна и дальше будет бороться за свою политику.

Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт обратился к Еврокомиссии с просьбой обсудить целесообразность оказания финансовой помощи Сербии, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз. Он поднял этот вопрос в связи с политикой Сербии в отношении России. Вучич называл несправедливыми требования Евросоюза ввести ограничения против РФ. В апреле он переизбрался на второй срок.

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Сербия платит высокую цену за поддержку России и несет ущерб, но будет и дальше сопротивляться введению санкций. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva. «Мы очень и очень страдаем из-за того, что не вводим санкции [против России], я хочу, чтобы люди это знали. Если бы мы так жили, то жили бы в десять раз лучше, мы этого не делаем, потому что мы независимая и суверенная страна», — высказался Вучич, передает Objektiv. Он сообщил, что Сербия платит огромную цену за свое решение. В страну отказались приезжать американские режиссеры и актеры, отметил Вучич. Сербия знает, насколько несправедливы санкции, и поступает так из уважения к международному праву, заявил президент. По его словам, страна и дальше будет бороться за свою политику. Страны Евросоюза и другие государства ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт обратился к Еврокомиссии с просьбой обсудить целесообразность оказания финансовой помощи Сербии, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз. Он поднял этот вопрос в связи с политикой Сербии в отношении России. Вучич называл несправедливыми требования Евросоюза ввести ограничения против РФ. В апреле он переизбрался на второй срок.
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