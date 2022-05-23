Банк России опроверг возможность введения ограничений на снятие наличных, проблем с доступностью наличных рублей нет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты. Читайте не мутных анонимов, а официальные источники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Слухи о возможных ограничениях в пресс-службе ЦБ назвали «фейком дня, а может быть, и месяца».
Банк России опроверг возможность введения ограничений на снятие наличных, проблем с доступностью наличных рублей нет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты. Читайте не мутных анонимов, а официальные источники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Слухи о возможных ограничениях в пресс-службе ЦБ назвали «фейком дня, а может быть, и месяца». Центробанк в марте ограничил валютные переводы за границу. С 9 марта по 9 сентября действует особый порядок выдачи денег по валютным вкладам. С 18 апреля банкам разрешили продавать иностранную валюту россиянам. С 20 мая регулятор снял ограничения на продажу наличной иностранной валюты, за исключением евро и доллара США. Меры были приняты в связи с запретом Евросоюза и США на поставку, продажу и экспорт в Россию европейской и американской валют.