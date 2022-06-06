В США назвали худший сценарий конфликта на Украине

Америка поставляет Украине военную и финансовую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Худшим сценарием конфликта на Украине могла бы стать полномасштабная война между Россией и США. Статья об этом опубликована в издании Atlantic.

«США рискуют совершить те же ошибки, что и в первые годы холодной войны. Россия считает [Украину] жизненно важной для своих национальных интересов, которая также граничит с территорией членов НАТО. Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — указал специалист.

Он также уточнил, что участие Америки в конфликте на Украине растет — она поставляет туда военную и финансовую помощь. Именно это может перерасти в более широкий и прямой конфликт «между двумя великими державами». В таком случае возможен риск ядерной эскалации.

Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ. В связи с этим США помогают Украине финансово и поставками оружия. При этом все чаще звучат слова об эскалации конфликта между государствами, а также о рисках ядерной войны. Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что российское ядерное оружие создает большие сложности для Америки. Однако заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что применение ядерного оружия будет катастрофой для всего мира.

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