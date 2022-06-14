Кадыров опроверг разгром «Ахмата». «Очередная утка от украинских СМИ»

15 июня 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров отметил, что в реальности дела обстоят более позитивно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что полк «Ахмат» оттесняют и выводят из строя ВСУ. Он подчеркнул, что «само собой, данная информация очередная утка от украинских СМИ». «Друзья, к нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение „Ахмат“ оттесняют. И что немаловажно, выведено из строя», — написал Кадыров в своем в своем telegram-канале. Он добавил, «само собой, данная информация очередная утка от украинских СМИ. С каждым разом инфовбросы все абсурднее. К счастью, эти и другие фейки легко опровергнуть банальным видеодоказательством». Он отметил, что в реальности дела обстоят более позитивно. Он сообщил, что в данный момент чеченские бойцы совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР наладили постоянные отправки «укронацистов к Бандере» с территории промзоны Северодонецка. По его словам, жилые кварталы Северодонецка по-прежнему под контролем ВС РФ. «О контрнаступлении ВСУ, СБУ, нацбатов и всей остальной погани даже не пахнет», резюмировал политик. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров посмеялся над фейками об уничтожении своего полка. Он заявил, что это неправда, и в Чечне существует не один такой полк. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что полк «Ахмат» оттесняют и выводят из строя ВСУ. Он подчеркнул, что «само собой, данная информация очередная утка от украинских СМИ». «Друзья, к нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение „Ахмат“ оттесняют. И что немаловажно, выведено из строя», — написал Кадыров в своем в своем telegram-канале. Он добавил, «само собой, данная информация очередная утка от украинских СМИ. С каждым разом инфовбросы все абсурднее. К счастью, эти и другие фейки легко опровергнуть банальным видеодоказательством». Он отметил, что в реальности дела обстоят более позитивно. Он сообщил, что в данный момент чеченские бойцы совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР наладили постоянные отправки «укронацистов к Бандере» с территории промзоны Северодонецка. По его словам, жилые кварталы Северодонецка по-прежнему под контролем ВС РФ. «О контрнаступлении ВСУ, СБУ, нацбатов и всей остальной погани даже не пахнет», резюмировал политик. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Кадыров посмеялся над фейками об уничтожении своего полка. Он заявил, что это неправда, и в Чечне существует не один такой полк.