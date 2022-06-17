Меркель назвала свою отставку причиной конфликта на Украине

17 июня 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. Такую точку зрения она выразила в интервью порталу RND. «Мой уход мог внести вклад в это [эскалацию конфликта на Украине], как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — сказала Меркель. Также, по словам журналиста, экс-канцлер ФРГ не исключает возможности своего посредничества на более позднем этапе конфликта. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. В период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Кроме того, Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Однако в начале июня в эфире телеканала Phoenix политик заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. По ее словам, никто из германских властей не просил ее об этом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. Такую точку зрения она выразила в интервью порталу RND. «Мой уход мог внести вклад в это [эскалацию конфликта на Украине], как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — сказала Меркель. Также, по словам журналиста, экс-канцлер ФРГ не исключает возможности своего посредничества на более позднем этапе конфликта. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. В период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Кроме того, Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Однако в начале июня в эфире телеканала Phoenix политик заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. По ее словам, никто из германских властей не просил ее об этом.