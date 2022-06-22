В воинской части под Владимиром погибли четыре человека

В воинской части сдетонировал боеприпас (архивное фото)
В воинской части под Владимиром погибли три военнослужащих и один гражданский. Причиной трагедии стал сдетонировавший боеприпас.
«В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист. Возникший в хранилище пожар потушен», — передает РИА «Новости» заявление пресс-службы Западного военного округа.
В пресс-службе ЗВО отметили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Сейчас спасатели занимаются проливкой территории хранилища.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал