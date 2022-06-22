В воинской части под Владимиром погибли четыре человека

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Крым., боеприпасы, снаряды
В воинской части сдетонировал боеприпас (архивное фото) Фото:

В воинской части под Владимиром погибли три военнослужащих и один гражданский. Причиной трагедии стал сдетонировавший боеприпас.

«В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист. Возникший в хранилище пожар потушен», — передает РИА «Новости» заявление пресс-службы Западного военного округа.

В пресс-службе ЗВО отметили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Сейчас спасатели занимаются проливкой территории хранилища.

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В воинской части под Владимиром погибли три военнослужащих и один гражданский. Причиной трагедии стал сдетонировавший боеприпас. «В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист. Возникший в хранилище пожар потушен», — передает РИА «Новости» заявление пресс-службы Западного военного округа. В пресс-службе ЗВО отметили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Сейчас спасатели занимаются проливкой территории хранилища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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