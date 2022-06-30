Психолог назвал анонимность в соцсетях подобием шизофрении

30 июня 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Люди предпочитают разделять виртуальный и реальный мир, скрываясь под маской анонимности, считает Алексей Рощин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стремление скрыть свое настоящее имя и лицо в социальных сетях является неким раздвоением личности, что характерно и для шизофрении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал социальный психолог Алексей Рощин. «Люди боятся, что их активность в виртуальном мире окажет какое-то неконтролируемое воздействие на их реальную жизнь. Поэтому предпочитают разделять эти две сферы. Условно говоря, как история про „Человека-паука“. Он, с одной стороны, сидит в офисе и зовут его Питер Паркер, а с другой, по ночам бегает по небоскребам. Многим людям нравится такая модель, и они ее воспроизводят в виртуальной жизни через другой аватар, даже, может быть, пол. Хотя с точки зрения психологии, я бы не рекомендовал это делать, потому что это некое расщепление личности. А шизофрения — это тоже расщепление. И чем больше вы себя расщепляете, тем активнее делаете себя слабее», — подчеркнул Алексей Рощин. Психолог отметил, что есть две причины стремления людей к анонимности в социальных сетях. «Первое, многим людям на самом деле интересно пожить какой-то другой жизнью, хотя бы виртуально. Мужчина хочет стать женщиной, пожилой сделать себя молодым. Они воспринимают свое собственное „я“ как некую старую одежду, которая уже во многом тесна, и пытаются попробовать что-то другое. Ну, а второе, это, конечно, страх. Если ты в социальной сети находишься под реальным именем, то ты тем самым раскрываешь информацию о себе. Тебя могут проверить, допустим, твои коллеги по работе, начальство, а у тебя там фотографии с вечеринки, где ты пьяный и стоишь на четвереньках», — объяснил Рощин. Всемирный день социальных сетей отмечается 30 июня. Основоположником праздника стал в 2010 году сайт Mashable. Целью компании было признать влияние социальных сетей на глобальную коммуникацию, а также объединить мир, чтобы отметить этот праздник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Стремление скрыть свое настоящее имя и лицо в социальных сетях является неким раздвоением личности, что характерно и для шизофрении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал социальный психолог Алексей Рощин. «Люди боятся, что их активность в виртуальном мире окажет какое-то неконтролируемое воздействие на их реальную жизнь. Поэтому предпочитают разделять эти две сферы. Условно говоря, как история про „Человека-паука“. Он, с одной стороны, сидит в офисе и зовут его Питер Паркер, а с другой, по ночам бегает по небоскребам. Многим людям нравится такая модель, и они ее воспроизводят в виртуальной жизни через другой аватар, даже, может быть, пол. Хотя с точки зрения психологии, я бы не рекомендовал это делать, потому что это некое расщепление личности. А шизофрения — это тоже расщепление. И чем больше вы себя расщепляете, тем активнее делаете себя слабее», — подчеркнул Алексей Рощин. Психолог отметил, что есть две причины стремления людей к анонимности в социальных сетях. «Первое, многим людям на самом деле интересно пожить какой-то другой жизнью, хотя бы виртуально. Мужчина хочет стать женщиной, пожилой сделать себя молодым. Они воспринимают свое собственное „я“ как некую старую одежду, которая уже во многом тесна, и пытаются попробовать что-то другое. Ну, а второе, это, конечно, страх. Если ты в социальной сети находишься под реальным именем, то ты тем самым раскрываешь информацию о себе. Тебя могут проверить, допустим, твои коллеги по работе, начальство, а у тебя там фотографии с вечеринки, где ты пьяный и стоишь на четвереньках», — объяснил Рощин. Всемирный день социальных сетей отмечается 30 июня. Основоположником праздника стал в 2010 году сайт Mashable. Целью компании было признать влияние социальных сетей на глобальную коммуникацию, а также объединить мир, чтобы отметить этот праздник.