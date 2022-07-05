Автоэксперт назвал способ приобретения недорогих автомобилей в РФ

06 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Автоэксперт дал совет искать недорогие автомобили на онлайн-аукционах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дефицит автомобилей в России в настоящее время имеет место быть, однако возможность покупать недорогие машины у россиян сохраняется. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Отечественного производства доступных машин явно не хватает, а рынок надо чем-то наполнять, россиянам надо на чем-то ездить. Сегодня покупка б/у машины на зарубежном аукционе — это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль», — сказал автоэксперт в интервью радио Sputnik. По его мнению, санкции против России привели к сокращению поставок в страну новых и подержанных автомобилей, в результате чего стоимость иномарок выросла. Также он отметил, что сейчас доступных транспортных средств отечественного производства не хватает на рынке по той же причине. Специалист считает, что потенциальным покупателям необходимо обратить внимание на онлайн-аукционы бывших в употреблении автомобилей. Он рассказал, что на зарубежных онлайн-площадках можно будет покупать и новые автомобили, но только в том случае, когда параллельный импорт заработает полностью. Однако Хайцеэр предупредил, что не стоит забывать, о том, что самостоятельная покупка автомобиля на этой площадке связана с серьезными рисками. В таких случаях, эксперт советует обратиться к профессионалам, чтобы не столкнуться с мошенничеством. Ранее сообщалось, что власти РФ не будет снижать ввозные пошлины для автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в РФ путем параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дефицит автомобилей в России в настоящее время имеет место быть, однако возможность покупать недорогие машины у россиян сохраняется. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Отечественного производства доступных машин явно не хватает, а рынок надо чем-то наполнять, россиянам надо на чем-то ездить. Сегодня покупка б/у машины на зарубежном аукционе — это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль», — сказал автоэксперт в интервью радио Sputnik. По его мнению, санкции против России привели к сокращению поставок в страну новых и подержанных автомобилей, в результате чего стоимость иномарок выросла. Также он отметил, что сейчас доступных транспортных средств отечественного производства не хватает на рынке по той же причине. Специалист считает, что потенциальным покупателям необходимо обратить внимание на онлайн-аукционы бывших в употреблении автомобилей. Он рассказал, что на зарубежных онлайн-площадках можно будет покупать и новые автомобили, но только в том случае, когда параллельный импорт заработает полностью. Однако Хайцеэр предупредил, что не стоит забывать, о том, что самостоятельная покупка автомобиля на этой площадке связана с серьезными рисками. В таких случаях, эксперт советует обратиться к профессионалам, чтобы не столкнуться с мошенничеством. Ранее сообщалось, что власти РФ не будет снижать ввозные пошлины для автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в РФ путем параллельного импорта.