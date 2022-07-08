В Британии раскрыли наследие Джонсона для его преемника

09 июля 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Враждебная политика Англии в отношении РФ не изменится после отставки Бориса Джонсона, считает британский дипломат Фото: depositphotos.com Главным наследием премьера-министра Британии Бориса Джонсона станет враждебный настрой в отношении России. Такая политика, вероятнее всего, будет продолжена его преемником, считает посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Ранее Джонсон заявил о том, что покидает занимаемый им пост. «Главным наследием [Бориса] Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его „достижений“ и готовы отдать ему за это должное», — сказал Форд, его слова передает РИА «Новости». Дипломат уверен, что политические взгляды Джонсона в отношении РФ будут сохранены независимо от того, кто придет ему на смену. Вместе с тем, он выразил надежду, что его преемник не будет «подвержен искушению пускать пыль в глаза по теме Украины». Таким методом, по его сломам, могут воспользоваться, «чтобы отвлечь внимание от скандалов», — сказал британский дипломат. Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что уходит в отставку. Он лично сообщил об этом во время обращения к нации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Главным наследием премьера-министра Британии Бориса Джонсона станет враждебный настрой в отношении России. Такая политика, вероятнее всего, будет продолжена его преемником, считает посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Ранее Джонсон заявил о том, что покидает занимаемый им пост. «Главным наследием [Бориса] Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его „достижений“ и готовы отдать ему за это должное», — сказал Форд, его слова передает РИА «Новости». Дипломат уверен, что политические взгляды Джонсона в отношении РФ будут сохранены независимо от того, кто придет ему на смену. Вместе с тем, он выразил надежду, что его преемник не будет «подвержен искушению пускать пыль в глаза по теме Украины». Таким методом, по его сломам, могут воспользоваться, «чтобы отвлечь внимание от скандалов», — сказал британский дипломат. Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что уходит в отставку. Он лично сообщил об этом во время обращения к нации.