Ближайший друг Зеленского высмеял Арестовича перед ВСУ

Друг Владимира Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Алексея Арестовича
Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой, являющийся ближайшим другом главы Украины Владимира Зеленского, рассказал украинским бойцам анекдот про внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщает канал «Страна.ua».
Кошевой рассказал анекдот про героиню сказки писателя Ганса Христиана Андерсена — Дюймовочку и внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Украинские военные оценили шутку актера бурными овациями, видео с выступлением опубликовала «Страна.ua» в своем telegram-канале.
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