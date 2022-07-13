ВСУ ударили по военной части Луганска, наемники бегут с Украины. Главное к вечеру 13 июля

13 июля 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Союзные силы России и ЛНР зашли на окраины Соледара в Донбассе, продолжая освобождать от нацистов населенные пункты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) Луганска. Замглавы МВД ЛНР заявил о позорном бегстве наемников с Украины — на Донбассе в составе ВСУ их осталось менее 5 тысяч. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 июля. Украинские националисты нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) Луганска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Он уточнил, что для безопасности мирных граждан были предприняты все возможные меры.

В настоящий момент в Вооруженных силах Украины на Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Это связано с тем, что они массово сбегают. Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. С самого начала их было 30-50 тысяч, а сегодня по факту осталось менее 5 тысяч.

Российские военные в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен.

Украинский боевик рассказал об обмане Киева. Боевики ВСУ, попавшие в окружение на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, почти три месяца получали от Киева обещания об освобождении, а именно 82 дня. По его словам, деблокада закончилась предложением российской стороны сдаться в плен на определенных условиях.

США передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны, оптические прицелы и глушители. Все это необходимо для ведения городских боев. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок США.

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые являются участниками российской специальной операции на Украине.

Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли на окраины Соледара в Донбассе. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Как он заявил РИА «Новости», идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом боеприпасов порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) Луганска. Замглавы МВД ЛНР заявил о позорном бегстве наемников с Украины — на Донбассе в составе ВСУ их осталось менее 5 тысяч. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 июля. Российские военные в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен. Украинский боевик рассказал об обмане Киева. Боевики ВСУ, попавшие в окружение на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, почти три месяца получали от Киева обещания об освобождении, а именно 82 дня. По его словам, деблокада закончилась предложением российской стороны сдаться в плен на определенных условиях. США передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны, оптические прицелы и глушители. Все это необходимо для ведения городских боев. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок США. Государственная дума в ближайшее время рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников, которые являются участниками российской специальной операции на Украине. Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли на окраины Соледара в Донбассе. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Как он заявил РИА «Новости», идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом боеприпасов порядка шести тысяч штук калибра 122 миллиметра. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.