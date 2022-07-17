Минобороны РФ рассказало о сбежавшей роте украинских солдат

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На Украине участились случаи побега солдат, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рядах Вооруженных сил Украины участились случаи дезертирства: стрелковая рота украинской теробороны в полном составе покинула свои позиции. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — заявили в ходе брифинга Минобороны.

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В рядах Вооруженных сил Украины участились случаи дезертирства: стрелковая рота украинской теробороны в полном составе покинула свои позиции. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — заявили в ходе брифинга Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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