Роскомнадзор: действия операторов связи несут угрозу для россиян

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Ремонт дорог. Курган, телефон, шляпа, сотовая связь, бабушка, женщина, панама
Россиян предупредили об информационных угрозах Фото:

При отказе операторов сотовой связи использовать комплекс технических средств противодействия угрозам, позволяющий ограничивать доступ к запрещенной в России информации, возникает возможность информационных угроз для россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов. При отключении ТСПУ или пропуске трафика в обход российские пользователи получают доступ к информации, представляющей опасность», — прокомментировали в ведомстве.

Роскомнадзор напомнил, что за нарушение требований обязательного пропуска трафика через комплекс противодействия угрозам предусматривается уголовная и административная ответственность. Операторам сотовой связи может грозить до трех лет лишения свободы или денежный штраф: для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона.

Ранее URA.RU сообщало, что в России назвали самого лучшего мобильного оператора. По данным исследования международной компании Ookla, большей скоростью интернета и площадью покрытия обладает «МегаФон».

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При отказе операторов сотовой связи использовать комплекс технических средств противодействия угрозам, позволяющий ограничивать доступ к запрещенной в России информации, возникает возможность информационных угроз для россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов. При отключении ТСПУ или пропуске трафика в обход российские пользователи получают доступ к информации, представляющей опасность», — прокомментировали в ведомстве. Роскомнадзор напомнил, что за нарушение требований обязательного пропуска трафика через комплекс противодействия угрозам предусматривается уголовная и административная ответственность. Операторам сотовой связи может грозить до трех лет лишения свободы или денежный штраф: для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона. Ранее URA.RU сообщало, что в России назвали самого лучшего мобильного оператора. По данным исследования международной компании Ookla, большей скоростью интернета и площадью покрытия обладает «МегаФон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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