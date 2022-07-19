Роскомнадзор: действия операторов связи несут угрозу для россиян

19 июля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Россиян предупредили об информационных угрозах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При отказе операторов сотовой связи использовать комплекс технических средств противодействия угрозам, позволяющий ограничивать доступ к запрещенной в России информации, возникает возможность информационных угроз для россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов. При отключении ТСПУ или пропуске трафика в обход российские пользователи получают доступ к информации, представляющей опасность», — прокомментировали в ведомстве. Роскомнадзор напомнил, что за нарушение требований обязательного пропуска трафика через комплекс противодействия угрозам предусматривается уголовная и административная ответственность. Операторам сотовой связи может грозить до трех лет лишения свободы или денежный штраф: для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона. Ранее URA.RU сообщало, что в России назвали самого лучшего мобильного оператора. По данным исследования международной компании Ookla, большей скоростью интернета и площадью покрытия обладает «МегаФон».

При отказе операторов сотовой связи использовать комплекс технических средств противодействия угрозам, позволяющий ограничивать доступ к запрещенной в России информации, возникает возможность информационных угроз для россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов. При отключении ТСПУ или пропуске трафика в обход российские пользователи получают доступ к информации, представляющей опасность», — прокомментировали в ведомстве. Роскомнадзор напомнил, что за нарушение требований обязательного пропуска трафика через комплекс противодействия угрозам предусматривается уголовная и административная ответственность. Операторам сотовой связи может грозить до трех лет лишения свободы или денежный штраф: для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона. Ранее URA.RU сообщало, что в России назвали самого лучшего мобильного оператора. По данным исследования международной компании Ookla, большей скоростью интернета и площадью покрытия обладает «МегаФон».