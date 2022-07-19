HIMARS прибыли на Украину, в Киеве грозит уничтожить флот РФ. Главное к вечеру 19 июля

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Окопы подразделения
Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков в Запорожской области, уничтожив разом около 200 националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 июля.

  • Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км, они находили обломки от ракет дальностью 110-120 км.
  • Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм, считает замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
  • В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле «45 на 45. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским.
  • Если переговоры между Россией и Украиной возобновятся, условия договоренностей со стороны РФ будут максимально жесткими. Об этом заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
  • Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Запорожской области. В результате удара было убито около 200 националистов.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область, в регионе сработала система ПВО.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 июля. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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