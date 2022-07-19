Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков в Запорожской области, уничтожив разом около 200 националистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 июля.
- Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км, они находили обломки от ракет дальностью 110-120 км.
- Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм, считает замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
- В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле «45 на 45. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским.
- Если переговоры между Россией и Украиной возобновятся, условия договоренностей со стороны РФ будут максимально жесткими. Об этом заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
- Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Запорожской области. В результате удара было убито около 200 националистов.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область, в регионе сработала система ПВО.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.