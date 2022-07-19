Народная милиция ДНР: дальнобойные HIMARS прибыли на Украину

19 июля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км, они находили обломки от ракет дальностью 110-120 км Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — сказал он, в эфире телеканала Россия 1. Представитель Народной милиции ДНР уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км, они находили обломки от ракет дальностью 110-120 км. Ранее URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. США передали Киеву РСЗО HIMARS после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что дальнобойные американские системы не будут использоваться для ударов по территории РФ. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атаки на российские города. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — сказал он, в эфире телеканала Россия 1. Представитель Народной милиции ДНР уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км, они находили обломки от ракет дальностью 110-120 км. Ранее URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. США передали Киеву РСЗО HIMARS после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что дальнобойные американские системы не будут использоваться для ударов по территории РФ. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атаки на российские города.