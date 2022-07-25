Байден планирует вернуться к работе, несмотря на COVID-19

Американский президент Джо Байден планирует выйти из самоизоляции в ближайшее время. Об этом он заявил на совещании в Белом доме на тему производства полупроводников, транслируемом на YouTube.
«Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняют полноценный график, и только сегодня провел четыре крупных мероприятия», — сказал Байден.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты. При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит».
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