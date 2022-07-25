25 июля 2022

Байден планирует вернуться к работе, несмотря на COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден планирует выйти из самоизоляции к концу недели Фото:

Американский президент Джо Байден планирует выйти из самоизоляции в ближайшее время. Об этом он заявил на совещании в Белом доме на тему производства полупроводников, транслируемом на YouTube.

«Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняют полноценный график, и только сегодня провел четыре крупных мероприятия», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты. При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит».

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Американский президент Джо Байден планирует выйти из самоизоляции в ближайшее время. Об этом он заявил на совещании в Белом доме на тему производства полупроводников, транслируемом на YouTube. «Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняют полноценный график, и только сегодня провел четыре крупных мероприятия», — сказал Байден. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Там уточнили, что Байден ревакцинировался и принимает противовирусные препараты. При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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