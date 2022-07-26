ТАС: Путин обвел Байдена вокруг пальца

26 июля 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Санкции Байдена оказались бессмысленными на фоне энергетической политики Путина, сообщили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин выигрывает, устанавливая более высокие цены на российские энергоресурсы и поставляя нефть и газ в Саудовскую Аравию. В связи с этим санкции президента США Джо Байдена, ограничивающие импорт нефти из РФ, оказались бессмысленными. Об этом в свое статье для журнала The American Thinker заявил обозреватель Томас Лифсон. «Россия выигрывает, уклоняясь от санкций и в целом получая гораздо более высокие цены на экспорт своей нефти (и газа), чем до введения санкций», — пишет Лифсон. Он объяснил, что российская нефть продолжает участвовать в мировой торговле, так как ее активно закупает Саудовская Аравия. «Саудовская Аравия использует российскую нефть в качестве топлива для производства электроэнергии», — указал автор. Позже страна использует электроэнергию российский ресурсов для добычи собственного сырья, а затем экспортирует ее западным партнерам. В этой схеме «выигрывает» и Россия и ОАЭ, заметил обозреватель. По мнению Лифсона, все это подтверждает бессмысленность и контрпродуктивность санкций американского лидера. «Санкции на самом деле контрпродуктивны и идиотичны — как и многие внешнеполитические инициативы администрации Байдена», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин выигрывает, устанавливая более высокие цены на российские энергоресурсы и поставляя нефть и газ в Саудовскую Аравию. В связи с этим санкции президента США Джо Байдена, ограничивающие импорт нефти из РФ, оказались бессмысленными. Об этом в свое статье для журнала The American Thinker заявил обозреватель Томас Лифсон. «Россия выигрывает, уклоняясь от санкций и в целом получая гораздо более высокие цены на экспорт своей нефти (и газа), чем до введения санкций», — пишет Лифсон. Он объяснил, что российская нефть продолжает участвовать в мировой торговле, так как ее активно закупает Саудовская Аравия. «Саудовская Аравия использует российскую нефть в качестве топлива для производства электроэнергии», — указал автор. Позже страна использует электроэнергию российский ресурсов для добычи собственного сырья, а затем экспортирует ее западным партнерам. В этой схеме «выигрывает» и Россия и ОАЭ, заметил обозреватель. По мнению Лифсона, все это подтверждает бессмысленность и контрпродуктивность санкций американского лидера. «Санкции на самом деле контрпродуктивны и идиотичны — как и многие внешнеполитические инициативы администрации Байдена», — резюмировал он.