Трамп может выиграть президентские выборы благодаря успеху своих сторонников, считают в СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Выдвижение кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства приведет к прекращению критики российского лидера Владимира Путина и сокращению военного и экономического спонсирования Украины. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

«Наиболее важными являются промежуточные выборы в США. Если Дональд Трамп объявит о выдвижении своей кандидатуры в президенты благодаря успехам своих сторонников на промежуточных выборах, это может обернуться большими проблемами для того, что до сих пор было редкостью для двухпартийного консенсуса в США по крупномасштабной экономической и военной поддержке Украины. Заведомо не желая критиковать Путина, Трамп сказал своим сторонникам, что «демократы отправляют Украине еще 40 миллиардов долларов, а родители Америки изо всех сил пытаются хотя бы прокормить своих детей», — сообщается в публикации.

США, как и многие западные страны, значительно увеличили военную поддержку Украины после начала российской спецоперации. По мнению аналитиков, Соединенные Штаты повторяют допущенную в Афганистане ошибку 20-летней давности, продолжая активно поставлять вооружение на Украину.