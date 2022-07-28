GT: США повторяют на Украине ошибку 20-летней давности

Правительство США не вынесло урок из 20-летней оккупации Афганистана, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные штаты Америки повторяют допущенную в Афганистане ошибку 20-летней давности, продолжая активно поставлять вооружение на Украину. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times заявил обозреватель Небойша Малич.

«Постепенное увеличение Вашингтоном финансирования операций правительства в Киеве напоминает американскую авантюру в Афганистане. 20-летнюю оккупацию, бесславно закончившуюся в прошлом году», — пишет обозреватель. По его мнению, США продолжают поставлять оружие, боеприпасы и финансовую помощь на Украину, «не замечая» рекордно высокую инфляцию и неконтролируемо растущий государственный долг.

Малич напомнил, как в октябре 2001 года, вскоре после терактов 11 сентября, США направили войска в Афганистан. «То, что должно было стать быстрой войной мести, превратилось в 20-летнюю незаживающую рану американского бюджета. Талибан* был свергнут быстро, но потребовалось десятилетие, чтобы выследить и убить бен Ладена в соседнем Пакистане. Даже тогда США не объявили бы о своей победе и не ушли бы домой, так как талибы снова были на подъеме в ответ на оккупацию США. В нескончаемой борьбе за разгром повстанцев правительство в Кабуле финансировало большую часть своего бюджета за счет США и их союзников, в то время как Пентагон оплачивал зарплаты и расходы на вооружение „Афганской национальной армии“», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что основные финансовые обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Годом ранее МИД РФ сообщал, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана.

Страны Запада, в особенности США, увеличили военные поставки на Украину в связи с началом российской спецоперации. Официальные лица РФ отмечали, что таким образом Запад пытается затянуть конфликт, передает RT.

*Талибан запрещен в России и признан террористической организацией