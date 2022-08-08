Китай: США обращаются с другими странами, как с Джорджем Флойдом

США обращаются с другими странами, как с Джорджем Флойдом. Так считает Хуа Чуньин, помощник министра иностранных дел КНР.
«Мы не можем позволить США считать себя „мировым полицейским“ и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они могут запугать и задушить по своему желанию», — пишет Чуньин. Свое сообщение он опубликовал в Twitter (заблокирован на территории РФ). Американец Джордж Флойд был убит полицейским 25 мая 2020 года. Данное событие вызвало широкий общественный резонанс и волну беспорядков в США.
Ранее МИД Китая предложил России объединиться ради безопасности. Там считают, что странам евразийского региона не следует гнаться за ложной безопасностью, считая себя выше других партнеров.
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США обращаются с другими странами, как с Джорджем Флойдом. Так считает Хуа Чуньин, помощник министра иностранных дел КНР. «Мы не можем позволить США считать себя „мировым полицейским“ и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они могут запугать и задушить по своему желанию», — пишет Чуньин. Свое сообщение он опубликовал в Twitter (заблокирован на территории РФ). Американец Джордж Флойд был убит полицейским 25 мая 2020 года. Данное событие вызвало широкий общественный резонанс и волну беспорядков в США. Ранее МИД Китая предложил России объединиться ради безопасности. Там считают, что странам евразийского региона не следует гнаться за ложной безопасностью, считая себя выше других партнеров.