Русские спели «Журавли» у демонтированного памятника Т-34 в Нарве

22 августа 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Депутат ГД поддержал действия русскоговорящего населения в Эстонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Русские собрались у демонтированного памятника танку Т-34 в эстонском городе Нарва. Держась за руки и включив фонари на телефонах, они все вместе исполнили песню про журавлей композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Их поступок восхитил многих, в том числе и депутат ГД от Курганской области Александра Ильтякова. «В Нарве на месте убранного танка. Настоящие крепкие люди, невзирая на преследования законов этой территории», — написал Ильтяков в свое telegram-канале. Там же он разместил полную запись видео. Все заснятое происходило 20 августа. Именно тогда в Эстонии отмечают День независимости. За 4 дня до этого стало известно, что в Нарве демонтировали советский памятник танку. Позже выяснилось, что эстонская сторона закрыла пункт пропуска Нарва-Ивангород. Через границу не пропускают ни граждан Эстонии, ни граждан России. Предположительно, причина таких действий напрямую связана в работами по демонтажу культурного наследия РФ. В городе сносят и другие советские памятники. В середине августа власти Эстонии решили ограничить въезд и выдачу виз для россиян. Также руководство страны заявило, что будет лишать гражданства иностранцев, которые выступят против демонтажа советских памятников. В Кремле осудили такое решение, назвав это «войной с историей, причем, с общей».

Русские собрались у демонтированного памятника танку Т-34 в эстонском городе Нарва. Держась за руки и включив фонари на телефонах, они все вместе исполнили песню про журавлей композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Их поступок восхитил многих, в том числе и депутат ГД от Курганской области Александра Ильтякова. «В Нарве на месте убранного танка. Настоящие крепкие люди, невзирая на преследования законов этой территории», — написал Ильтяков в свое telegram-канале. Там же он разместил полную запись видео. Все заснятое происходило 20 августа. Именно тогда в Эстонии отмечают День независимости. За 4 дня до этого стало известно, что в Нарве демонтировали советский памятник танку. Позже выяснилось, что эстонская сторона закрыла пункт пропуска Нарва-Ивангород. Через границу не пропускают ни граждан Эстонии, ни граждан России. Предположительно, причина таких действий напрямую связана в работами по демонтажу культурного наследия РФ. В городе сносят и другие советские памятники. В середине августа власти Эстонии решили ограничить въезд и выдачу виз для россиян. Также руководство страны заявило, что будет лишать гражданства иностранцев, которые выступят против демонтажа советских памятников. В Кремле осудили такое решение, назвав это «войной с историей, причем, с общей».