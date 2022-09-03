Foreign Policy: президентство Зеленского похоже на сериал

04 сентября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Президентство Зеленского — это продолжение сериала Фото: Официальный сайт президента Украины До избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский не участвовал в активной политической жизни страны, но затем первые два года работы на посту выглядели как продолжение сериала «Слуга народа», в котором он сыграл главную роль. Такое мнение высказал журналист Джек Детш в американском журнале Foreign Policy. «Портрет Зеленского во время его первых почти двух лет пребывания у власти, когда его президентство было очень похоже на очередной сезон его популярного телешоу „Слуга народа“ — небрежно и хаотично», — заявляет Детш в статье на Foreign Policy. По словам автора статьи, Зеленскому в первое время после избрания приходилось заставлять верить людей в серьезность своих намерений. «Зеленский начал свою кампанию под лозунгом „Я не шучу“. Его платформа содержала антикоррупционные обещания наряду с крылатой фразой „украинский центризм“ — термином, который оказался в значительной степени пустым», — добавляет журналист. Также Джек приводит рассказ политолога Сергея Гайдая из биографии Владимира Зеленского, написанной Сергеем Руденко, о состоянии окружения президента после избрания: «Они думали, что этого не может быть, что Владимир просто играет. Но когда он выиграл, они еще больше запутались. Они не знали, что делать, потому что понимали, какая это ответственность и что их прежняя жизнь закончилась». Ранее в Эстонии усомнились по поводу дальнейших планов Зеленского вернуть контроль над всей территорией страны до конца года. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида против жителей Донбасса со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский не участвовал в активной политической жизни страны, но затем первые два года работы на посту выглядели как продолжение сериала «Слуга народа», в котором он сыграл главную роль. Такое мнение высказал журналист Джек Детш в американском журнале Foreign Policy. «Портрет Зеленского во время его первых почти двух лет пребывания у власти, когда его президентство было очень похоже на очередной сезон его популярного телешоу „Слуга народа“ — небрежно и хаотично», — заявляет Детш в статье на Foreign Policy. По словам автора статьи, Зеленскому в первое время после избрания приходилось заставлять верить людей в серьезность своих намерений. «Зеленский начал свою кампанию под лозунгом „Я не шучу“. Его платформа содержала антикоррупционные обещания наряду с крылатой фразой „украинский центризм“ — термином, который оказался в значительной степени пустым», — добавляет журналист. Также Джек приводит рассказ политолога Сергея Гайдая из биографии Владимира Зеленского, написанной Сергеем Руденко, о состоянии окружения президента после избрания: «Они думали, что этого не может быть, что Владимир просто играет. Но когда он выиграл, они еще больше запутались. Они не знали, что делать, потому что понимали, какая это ответственность и что их прежняя жизнь закончилась». Ранее в Эстонии усомнились по поводу дальнейших планов Зеленского вернуть контроль над всей территорией страны до конца года. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида против жителей Донбасса со стороны ВСУ.