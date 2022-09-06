МАГАТЭ признало обстрелы ЗАЭС, в Бердянске произошел теракт: главное 6 сентября

МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором подробно описало повреждения на Запорожской атомной электростанции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина взорвали около городской администрации, во время последующей перестрелки он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Власти Запорожской области признали случившееся терактом. МАГАТЭ признало факты обстрелов Запорожской АЭС: агентство опубликовало отчет, в котором подробно описало повреждения на объекте. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 сентября.
- Важной темой 6 сентября стала мобилизация в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил россиян, боящихся мобилизации. О том, что президент России Владимир Путин не будет говорить о мобилизации армии на пленарном заседании Восточного экономического форума, Песков заявил днем;
- Глава государства намерен посетить Донбасс. Такое заявление сделал Песков, добавив, что визит состоится, «когда время придет»;
- ВСУ продолжают атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Украинские военные выпустили три снаряда, которые попали на территорию объекта. Один из них разорвался непосредственно вблизи энергоблока №2, сообщили в Минобороны России. Город Энергодар в результате атаки также оказался обесточен;
- Вооруженные силы Украины выпустили 21 снаряд по поселку Теткино в Курской области. Информацию передает губернатор региона Роман Старовойт;
- Белоруссия может вмешаться в проведение спецоперации на территории Украины. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, военная доктрина Союзного государства носит оборонительный характер. Применение военной силы против государства-участника рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом, пояснил Руденко;
Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля. Причиной стали участившиеся удары ВСУ по Донбассу — народным республикам, где восемь лет продолжается военный конфликт с киевским режимом.
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