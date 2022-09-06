06 сентября 2022

МАГАТЭ признало обстрелы ЗАЭС, в Бердянске произошел теракт: главное 6 сентября

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МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором подробно описало повреждения на Запорожской атомной электростанции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина взорвали около городской администрации, во время последующей перестрелки он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Власти Запорожской области признали случившееся терактом. МАГАТЭ признало факты обстрелов Запорожской АЭС: агентство опубликовало отчет, в котором подробно описало повреждения на объекте. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 сентября.

  • Важной темой 6 сентября стала мобилизация в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил россиян, боящихся мобилизации. О том, что президент России Владимир Путин не будет говорить о мобилизации армии на пленарном заседании Восточного экономического форума, Песков заявил днем;
  • Глава государства намерен посетить Донбасс. Такое заявление сделал Песков, добавив, что визит состоится, «когда время придет»;
  • ВСУ продолжают атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Украинские военные выпустили три снаряда, которые попали на территорию объекта. Один из них разорвался непосредственно вблизи энергоблока №2, сообщили в Минобороны России. Город Энергодар в результате атаки также оказался обесточен;
  • Вооруженные силы Украины выпустили 21 снаряд по поселку Теткино в Курской области. Информацию передает губернатор региона Роман Старовойт;
  • Белоруссия может вмешаться в проведение спецоперации на территории Украины. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, военная доктрина Союзного государства носит оборонительный характер. Применение военной силы против государства-участника рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом, пояснил Руденко;

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля. Причиной стали участившиеся удары ВСУ по Донбассу — народным республикам, где восемь лет продолжается военный конфликт с киевским режимом.

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Автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина взорвали около городской администрации, во время последующей перестрелки он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Власти Запорожской области признали случившееся терактом. МАГАТЭ признало факты обстрелов Запорожской АЭС: агентство опубликовало отчет, в котором подробно описало повреждения на объекте. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 сентября. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля. Причиной стали участившиеся удары ВСУ по Донбассу — народным республикам, где восемь лет продолжается военный конфликт с киевским режимом.
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