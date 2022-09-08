Британцы восхитились ультиматумом, который Путин поставил Европе

Британцы восхитились ультиматумом Путина по потолку цен на нефть и газ

08 сентября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Британские пользователи назвали Путина мастером тактики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Британские пользователи считают тактически верным предупреждение президента России Владимира Путина о том, что страна перестанет поставлять нефть и газ в государства, которые ограничат цены на российское топливо. Свое мнение на этот счет выразили читатели британской газеты Daily Mail. «Путин — мастер тактики, и прежде чем вступать с ним в ссору, вы должны очень четко понимать, какие карты у вас на руках. Пока что с каждым днем для Европы все хуже», — написал один из комментаторов. «К зиме 2023/24 года Путин больше никогда ничего не будет продавать Западу», — предупредил жителей западных стран Man from Speke. Читатели восхитились решимостью российского лидера. «Дело в том, что Путин настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», — написал пользователь. Другие комментаторы напомнили, что российско-украинский конфликт начался по вине украинских радикалов. «Тот, кто 30 лет подряд скандирует на каждом футбольном матче лозунг типа „москаляку на гилиаку“, чем 30 лет занимались украинцы, обречен на то, что его города ждет судьба Мариуполя. Скажите спасибо русским за терпение и за то, что они дальше Украины не пошли. Хотя должны», — написал willnotdophyzer. Его поддержал пользователь, указавший на ответственность Киева в затягивании спецоперации. «Все это можно было бы решить за несколько недель, если бы Запад сказал Зеленскому сесть за стол переговоров. Это почти случилось в апреле. С тех пор напрасно погибли десятки тысяч человек, и Европа в смятении», — возмутился он. Ранее российский лидер, выступая на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае установления лимита цен, сообщает RT. До этого министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введения потолка цен на российские нефть и газ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британские пользователи считают тактически верным предупреждение президента России Владимира Путина о том, что страна перестанет поставлять нефть и газ в государства, которые ограничат цены на российское топливо. Свое мнение на этот счет выразили читатели британской газеты Daily Mail. «Путин — мастер тактики, и прежде чем вступать с ним в ссору, вы должны очень четко понимать, какие карты у вас на руках. Пока что с каждым днем для Европы все хуже», — написал один из комментаторов. «К зиме 2023/24 года Путин больше никогда ничего не будет продавать Западу», — предупредил жителей западных стран Man from Speke. Читатели восхитились решимостью российского лидера. «Дело в том, что Путин настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», — написал пользователь. Другие комментаторы напомнили, что российско-украинский конфликт начался по вине украинских радикалов. «Тот, кто 30 лет подряд скандирует на каждом футбольном матче лозунг типа „москаляку на гилиаку“, чем 30 лет занимались украинцы, обречен на то, что его города ждет судьба Мариуполя. Скажите спасибо русским за терпение и за то, что они дальше Украины не пошли. Хотя должны», — написал willnotdophyzer. Его поддержал пользователь, указавший на ответственность Киева в затягивании спецоперации. «Все это можно было бы решить за несколько недель, если бы Запад сказал Зеленскому сесть за стол переговоров. Это почти случилось в апреле. С тех пор напрасно погибли десятки тысяч человек, и Европа в смятении», — возмутился он. Ранее российский лидер, выступая на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае установления лимита цен, сообщает RT. До этого министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введения потолка цен на российские нефть и газ.