Узбекистан пообещал не депортировать бегущих от мобилизации россиян

30 сентября 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

Узбекистан не будет депортировать россиян, уехавших от частичной мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Узбекистан не будет принудительно депортировать скрывающихся от мобилизации россиян, не нарушающих законодательство страны. Об этом сообщило Министерство обороны Республики. «В отношении увеличения числа прибывающих граждан РФ на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию (выдачу — прим. URA.RU)», — сообщается на официальном сайте Минобороны Узбекистана. При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушений, принудительной депортации не подлежат, говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, этот шаг был необходим для защиты суверенитета и целостности государства. Позже глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил о намерении страны выдавать россиян за уклонение от частичной мобилизации.

Узбекистан не будет принудительно депортировать скрывающихся от мобилизации россиян, не нарушающих законодательство страны. Об этом сообщило Министерство обороны Республики. «В отношении увеличения числа прибывающих граждан РФ на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию (выдачу — прим. URA.RU)», — сообщается на официальном сайте Минобороны Узбекистана. При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушений, принудительной депортации не подлежат, говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, этот шаг был необходим для защиты суверенитета и целостности государства. Позже глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил о намерении страны выдавать россиян за уклонение от частичной мобилизации.