Немцы обрушились на Зеленского из-за его решения по России

Der Tagesspiegel: немцы недовольны решением Зеленского запретить переговоры с РФ

06 октября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Немцы недовольны решением Владимира Зеленского издать указ о запрете переговоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкой газеты Der Tagesspiegel обрушились на президента Украины Владимира Зеленского. Их недовольство связано с указом украинского главы о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Таким образом, нынешнее украинское правительство вынуждает всех потенциально способных к военной службе людей к тотальной войне. <…> Я уважаю потребности, связанные с обороной страны, но не думаю, что, учитывая реальность, украинское руководство будет защищать мою свободу или демократию как таковую», — написал пользователь под ником «редбарристо». В свою очередь, читатель под ником «хейко61» уверен, что своим указом Зеленский показал свое «здравомыслие», и такой человек не должен быть задействован в серьезной политике. «Это [решение Зеленского] должно побудить Запад прекратить всю военную поддержку. Военные всегда могут быть только помощниками в политике и дипломатии и никогда, абсолютно никогда военные действия не могут быть самоцелью!», — подытожил он. По мнению «Антигона12», категоричный ответ президента Украины значит отказ от остановки военных действий. Пользователь «Ротонда» подытоживает, абсурдность решения о запрете переговоров с противником. Также читатель подчеркнул, что для Зеленского конфликт может закончиться плачевно. «Именно на этой стороне он может очень быстро умереть с голоду», — написал он. Ранее Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. На это также отреагировали в МИД РФ, отметив, что Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с президентом России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции было предпринято несколько попыток сторон договориться друг с другом, но они ни к чему не привели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкой газеты Der Tagesspiegel обрушились на президента Украины Владимира Зеленского. Их недовольство связано с указом украинского главы о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Таким образом, нынешнее украинское правительство вынуждает всех потенциально способных к военной службе людей к тотальной войне. <…> Я уважаю потребности, связанные с обороной страны, но не думаю, что, учитывая реальность, украинское руководство будет защищать мою свободу или демократию как таковую», — написал пользователь под ником «редбарристо». В свою очередь, читатель под ником «хейко61» уверен, что своим указом Зеленский показал свое «здравомыслие», и такой человек не должен быть задействован в серьезной политике. «Это [решение Зеленского] должно побудить Запад прекратить всю военную поддержку. Военные всегда могут быть только помощниками в политике и дипломатии и никогда, абсолютно никогда военные действия не могут быть самоцелью!», — подытожил он. По мнению «Антигона12», категоричный ответ президента Украины значит отказ от остановки военных действий. Пользователь «Ротонда» подытоживает, абсурдность решения о запрете переговоров с противником. Также читатель подчеркнул, что для Зеленского конфликт может закончиться плачевно. «Именно на этой стороне он может очень быстро умереть с голоду», — написал он. Ранее Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. На это также отреагировали в МИД РФ, отметив, что Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с президентом России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции было предпринято несколько попыток сторон договориться друг с другом, но они ни к чему не привели.