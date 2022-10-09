Россияне с начала мобилизации забрали из банков более 750 млрд рублей

«Известия»: с начала частичной мобилизации россияне сняли более 750 млрд рублей

10 октября 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

«Известия»: россияне сняли свыше 750 млрд рублей с начала мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России с начала частичной мобилизации по 6 октября граждане сняли 754,1 миллиарда рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Согласно материалу, на второй день после объявления о начале частичной мобилизации — 22 сентября, граждане забрали из банков 132,1 миллиарда рублей, сообщили в Банке России «Известиям». Также сообщается, что еще один пик снятий был достигнут 30 сентября, когда гражданами было снято со своих счетов 144,8 миллиарда рублей. При этом отмечается, что постепенно ситуация стабилизировалась, спрос на денежные средства снизился. Например, за последние дни спрос упал до 14,4—35,5 миллиарда рублей. Такие показатели были до 22 сентября. Чуть ранее наблюдался отток от 8,1 миллиарда рублей до 40,8 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что россияне предприняли в два раза больше попыток незаконно вывезти деньги за границу после объявления в стране частичной мобилизации. В таможенной службе рост числа нарушений объяснили увеличением пассажиропотока. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский глава обозначит помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, направленная на защиту суверенитета и целостности страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что планируется привлечь около 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с начала частичной мобилизации по 6 октября граждане сняли 754,1 миллиарда рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Согласно материалу, на второй день после объявления о начале частичной мобилизации — 22 сентября, граждане забрали из банков 132,1 миллиарда рублей, сообщили в Банке России «Известиям». Также сообщается, что еще один пик снятий был достигнут 30 сентября, когда гражданами было снято со своих счетов 144,8 миллиарда рублей. При этом отмечается, что постепенно ситуация стабилизировалась, спрос на денежные средства снизился. Например, за последние дни спрос упал до 14,4—35,5 миллиарда рублей. Такие показатели были до 22 сентября. Чуть ранее наблюдался отток от 8,1 миллиарда рублей до 40,8 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что россияне предприняли в два раза больше попыток незаконно вывезти деньги за границу после объявления в стране частичной мобилизации. В таможенной службе рост числа нарушений объяснили увеличением пассажиропотока. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский глава обозначит помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, направленная на защиту суверенитета и целостности страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что планируется привлечь около 300 тысяч резервистов.