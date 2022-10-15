Швеция изменила позицию по сотрудничеству на «Северных потоках»

Reuters: Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования ЧП на «Северных потоках»

15 октября 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Швеция расследует ЧП на «Северных потоках» вместе с ФРГ и Данией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования теракта на «Северных потоках». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра шведского переходного правительства Магдалену Андерссон. «Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу», — заявила Андерссон в ответ на вопрос журналиста об отказе Стокгольма вести совместное расследование с Берлином и Копенгагеном. Ранее немецкая новостная программа Tagesschau сообщала, что страны отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждая страна собиралась вести свое собственное расследование, передает RT. Швеция также отказалась передавать России результаты экспертизы. В МИД РФ предупреждали, что в случае недопуска российских экспертов к следственным действиям, Россия будет считать, что странам есть что скрывать, или они «покрывают исполнителей этих террористических актов». Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом.

Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования теракта на «Северных потоках». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра шведского переходного правительства Магдалену Андерссон. «Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу», — заявила Андерссон в ответ на вопрос журналиста об отказе Стокгольма вести совместное расследование с Берлином и Копенгагеном. Ранее немецкая новостная программа Tagesschau сообщала, что страны отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждая страна собиралась вести свое собственное расследование, передает RT. Швеция также отказалась передавать России результаты экспертизы. В МИД РФ предупреждали, что в случае недопуска российских экспертов к следственным действиям, Россия будет считать, что странам есть что скрывать, или они «покрывают исполнителей этих террористических актов». Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом.