Украинский посол Макеев: Германия помогает Киеву как медленный спорткар

30 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

По мнению Макеева, Германия могла бы сделать для Украины гораздо больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Германии в рамках помощи Украине сравнимы с медленным спорткаром, едущим по автобану. Германия могла бы оказывать меры поддержки Киеву гораздо быстрее. Такие заявления сделал новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью Bild. «Когда я смотрю на действия Германии в ходе конфликта, я иногда думаю: немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 километров в час», — передает немецкое издание слова Макеева. Он отметил, что немецкие власти «тратят недели» на объяснения, почему они не могут выполнить те или иные требования Украины, вместо того, чтобы быстро доставить все необходимое для борьбы с Россией. «Вы могли бы сделать гораздо больше и намного быстрее», — упрекнул украинский посол власти Германии. Ранее Макеев был назначен новым послом Украины в Германии. Его заявления и действия не понравились немцам еще до его вступления в должность, передает телеканал 360. Новый посол Украины в ФРГ также призвал немецкие власти не принимать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. По его мнению, они «представляют угрозу для всех молодых украинских женщин с детьми».

Действия Германии в рамках помощи Украине сравнимы с медленным спорткаром, едущим по автобану. Германия могла бы оказывать меры поддержки Киеву гораздо быстрее. Такие заявления сделал новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью Bild. «Когда я смотрю на действия Германии в ходе конфликта, я иногда думаю: немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 километров в час», — передает немецкое издание слова Макеева. Он отметил, что немецкие власти «тратят недели» на объяснения, почему они не могут выполнить те или иные требования Украины, вместо того, чтобы быстро доставить все необходимое для борьбы с Россией. «Вы могли бы сделать гораздо больше и намного быстрее», — упрекнул украинский посол власти Германии. Ранее Макеев был назначен новым послом Украины в Германии. Его заявления и действия не понравились немцам еще до его вступления в должность, передает телеканал 360. Новый посол Украины в ФРГ также призвал немецкие власти не принимать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. По его мнению, они «представляют угрозу для всех молодых украинских женщин с детьми».