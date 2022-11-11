Офицер бригады в ДНР: Киев спасает иностранных наемников за счет мобилизованных

Украина меняет иностранных наемников на своих мобилизованных солдат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В случае угрозы иностранным наемникам Украина меняет их на своих мобилизованных солдат. Об это сообщил офицер 1-й славянской бригады с позванным «Чиж».

«Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах. Как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — рассказал «Чиж» агентству РИА Новости.

Также он отметил, что мобилизованные «пытаются сопротивляться», однако у бригады есть боевой дух и желание победить. «Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять», — добавил он.