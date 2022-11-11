Офицер бригады в ДНР: Киев спасает иностранных наемников за счет мобилизованных

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Украина меняет иностранных наемников на своих мобилизованных солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае угрозы иностранным наемникам Украина меняет их на своих мобилизованных солдат. Об это сообщил офицер 1-й славянской бригады с позванным «Чиж».

«Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах. Как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — рассказал «Чиж» агентству РИА Новости.

Также он отметил, что мобилизованные «пытаются сопротивляться», однако у бригады есть боевой дух и желание победить. «Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять», — добавил он.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. За это время по результатам референдумов к России были присоединены 4 новые территории. Сложная обстановка сейчас на Херсонском направлении, где российские войска перегруппировались на левый берег Днепра, сообщает LIFE.

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В случае угрозы иностранным наемникам Украина меняет их на своих мобилизованных солдат. Об это сообщил офицер 1-й славянской бригады с позванным «Чиж». «Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах. Как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — рассказал «Чиж» агентству РИА Новости. Также он отметил, что мобилизованные «пытаются сопротивляться», однако у бригады есть боевой дух и желание победить. «Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять», — добавил он. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. За это время по результатам референдумов к России были присоединены 4 новые территории. Сложная обстановка сейчас на Херсонском направлении, где российские войска перегруппировались на левый берег Днепра, сообщает LIFE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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