Офицер бригады в ДНР: Киев спасает иностранных наемников за счет мобилизованных

В случае угрозы иностранным наемникам Украина меняет их на своих мобилизованных солдат. Об это сообщил офицер 1-й славянской бригады с позванным «Чиж».
«Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах. Как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — рассказал «Чиж» агентству РИА Новости.
Также он отметил, что мобилизованные «пытаются сопротивляться», однако у бригады есть боевой дух и желание победить. «Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять», — добавил он.
Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. За это время по результатам референдумов к России были присоединены 4 новые территории. Сложная обстановка сейчас на Херсонском направлении, где российские войска перегруппировались на левый берег Днепра, сообщает LIFE.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
В случае угрозы иностранным наемникам Украина меняет их на своих мобилизованных солдат. Об это сообщил офицер 1-й славянской бригады с позванным «Чиж». «Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах. Как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — рассказал «Чиж» агентству РИА Новости. Также он отметил, что мобилизованные «пытаются сопротивляться», однако у бригады есть боевой дух и желание победить. «Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять», — добавил он. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. За это время по результатам референдумов к России были присоединены 4 новые территории. Сложная обстановка сейчас на Херсонском направлении, где российские войска перегруппировались на левый берег Днепра, сообщает LIFE.