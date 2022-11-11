11 ноября 2022

Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: ВСУ несколько лет блокировали заповедник в республике

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, поляна, заповедник, природа, тайга
ВСУ около шести лет блокировали заповедник в ЛНР Фото:

Украинские военные около шести лет полностью контролировали территорию природного заповедника в Луганской Народной Республике. Об этом заявил министр природных ресурсов ЛНР Юрий Дегтярев.

«По данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролировали территорию заповедника, равно как и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области», — приводит слова Дегтярева РИА Новости. Сотрудники заповедника не допускались на территорию природного объекта. Они не проводили исследования и не охраняли заповедник.

Луганский природный заповедник начал работать в 1968 году. Он расположен на территории нескольких районов республики.

Ранее в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины произошел пожар. Сгорели тысячи гектаров леса.

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Украинские военные около шести лет полностью контролировали территорию природного заповедника в Луганской Народной Республике. Об этом заявил министр природных ресурсов ЛНР Юрий Дегтярев. «По данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролировали территорию заповедника, равно как и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области», — приводит слова Дегтярева РИА Новости. Сотрудники заповедника не допускались на территорию природного объекта. Они не проводили исследования и не охраняли заповедник. Луганский природный заповедник начал работать в 1968 году. Он расположен на территории нескольких районов республики. Ранее в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины произошел пожар. Сгорели тысячи гектаров леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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