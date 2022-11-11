Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: ВСУ несколько лет блокировали заповедник в республике

12 ноября 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

ВСУ около шести лет блокировали заповедник в ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские военные около шести лет полностью контролировали территорию природного заповедника в Луганской Народной Республике. Об этом заявил министр природных ресурсов ЛНР Юрий Дегтярев. «По данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролировали территорию заповедника, равно как и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области», — приводит слова Дегтярева РИА Новости. Сотрудники заповедника не допускались на территорию природного объекта. Они не проводили исследования и не охраняли заповедник. Луганский природный заповедник начал работать в 1968 году. Он расположен на территории нескольких районов республики. Ранее в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины произошел пожар. Сгорели тысячи гектаров леса.

Украинские военные около шести лет полностью контролировали территорию природного заповедника в Луганской Народной Республике. Об этом заявил министр природных ресурсов ЛНР Юрий Дегтярев. «По данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролировали территорию заповедника, равно как и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области», — приводит слова Дегтярева РИА Новости. Сотрудники заповедника не допускались на территорию природного объекта. Они не проводили исследования и не охраняли заповедник. Луганский природный заповедник начал работать в 1968 году. Он расположен на территории нескольких районов республики. Ранее в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины произошел пожар. Сгорели тысячи гектаров леса.