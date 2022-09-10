10 сентября 2022

Из-за обстрелов ВСУ горит уникальный заповедник

Из-за обстрелов ВСУ горит заповедник Кинбурнская коса
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Из-за обстрелов выгорело более 11 тысяч гектаров леса Фото:

В уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины горят тысячи гектаров леса. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

«С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар — Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и к невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смертям мирных жителей», — сообщил РИА «Новости» собеседник агентства.

Кинбурнская коса — заповедный ландшафтный парк, одна часть которого относится к Николаевской области, а вторая — к Херсонской. На территории заповедника находится около 450 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу. На зимовку в степи и леса Кинбурнской косы ежегодно прилетают сотни видов птиц.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что украинские военные выпустили 27 снарядов по Энергодару. «Город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены», — сообщается в сводке ведомства.

Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент России Владимир Путин назвал защиту территорий и жителей Донбасса.

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В уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины горят тысячи гектаров леса. Об этом сообщает издание РИА «Новости». «С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар — Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и к невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смертям мирных жителей», — сообщил РИА «Новости» собеседник агентства. Кинбурнская коса — заповедный ландшафтный парк, одна часть которого относится к Николаевской области, а вторая — к Херсонской. На территории заповедника находится около 450 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу. На зимовку в степи и леса Кинбурнской косы ежегодно прилетают сотни видов птиц. Ранее Минобороны России сообщило о том, что украинские военные выпустили 27 снарядов по Энергодару. «Город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены», — сообщается в сводке ведомства. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент России Владимир Путин назвал защиту территорий и жителей Донбасса.
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