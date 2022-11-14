Небензя: Запад нашел инструмент для ограбления России

15 ноября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Постпред РФ при ООН назвал репарации инструментом для ограбления России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Резолюция о репарациях Украине является всего лишь инструментом Запада для ограбления России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небезя во время своего выступления на заседании Генассамблеи. «Страны Запада никогда не рассматривали „репарации“ в качестве способа искупить свои собственные грехи. <…> Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда „репарации“ приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства» — произнес Василий Небезя в своей речи. Дипломат так же отметил, что таким способом Запад пытается разморозить заблокированные российские активы для того, что бы компенсировать свои затраты на поставки оружия Киеву. Принятие резолюции, по мнению постпреда, будет иметь системные последствия для деятельности ООН. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Его коллега из Белоруссии Валентин Рыбаков сказал, что данный проект это способ легализации воровства чужих активов.

Резолюция о репарациях Украине является всего лишь инструментом Запада для ограбления России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небезя во время своего выступления на заседании Генассамблеи. «Страны Запада никогда не рассматривали „репарации“ в качестве способа искупить свои собственные грехи. <…> Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда „репарации“ приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства» — произнес Василий Небезя в своей речи. Дипломат так же отметил, что таким способом Запад пытается разморозить заблокированные российские активы для того, что бы компенсировать свои затраты на поставки оружия Киеву. Принятие резолюции, по мнению постпреда, будет иметь системные последствия для деятельности ООН. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Его коллега из Белоруссии Валентин Рыбаков сказал, что данный проект это способ легализации воровства чужих активов.