Песков рассказал о разногласиях Эрдогана и Путина

Конфликт в Сирии между Россией и Турцией можно решить в ходе переговоров, считает Песков
У Турции и России есть разногласия на фоне ситуации в Сирии. Их можно решить только дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По Сирии есть разногласия с Турцией. Когда-то их удавалось курировать и решать. В Сочи был подписан документ», — поделился Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1». Также он отметил, что разрешить разногласия можно только путем долгих переговоров.
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