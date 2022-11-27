Песков рассказал о разногласиях Эрдогана и Путина

Кремль: РФ и Турция будут решать разногласия по Сирии переговорами
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Конфликт в Сирии между Россией и Турцией можно решить в ходе переговоров, считает Песков Фото:

У Турции и России есть разногласия на фоне ситуации в Сирии. Их можно решить только дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По Сирии есть разногласия с Турцией. Когда-то их удавалось курировать и решать. В Сочи был подписан документ», — поделился Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1». Также он отметил, что разрешить разногласия можно только путем долгих переговоров.

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У Турции и России есть разногласия на фоне ситуации в Сирии. Их можно решить только дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По Сирии есть разногласия с Турцией. Когда-то их удавалось курировать и решать. В Сочи был подписан документ», — поделился Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1». Также он отметил, что разрешить разногласия можно только путем долгих переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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