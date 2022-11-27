Песков рассказал о разногласиях Эрдогана и Путина

Кремль: РФ и Турция будут решать разногласия по Сирии переговорами

27 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Конфликт в Сирии между Россией и Турцией можно решить в ходе переговоров, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Турции и России есть разногласия на фоне ситуации в Сирии. Их можно решить только дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По Сирии есть разногласия с Турцией. Когда-то их удавалось курировать и решать. В Сочи был подписан документ», — поделился Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1». Также он отметил, что разрешить разногласия можно только путем долгих переговоров.

У Турции и России есть разногласия на фоне ситуации в Сирии. Их можно решить только дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По Сирии есть разногласия с Турцией. Когда-то их удавалось курировать и решать. В Сочи был подписан документ», — поделился Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1». Также он отметил, что разрешить разногласия можно только путем долгих переговоров.