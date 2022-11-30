Минобороны Беларуси: НАТО готовится к войне на восточном направлении

НАТО ведет подготовку к военным действиям, заявил ХренинФото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО ведет подготовку военных действий на восточном направлении. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении. Мы это видим и делаем соответствующие выводы», — заявил Хренин в интервью «Беларусь сегодня». По его словам, лицемерная война Запада против России и Белоруссии продолжается.
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НАТО ведет подготовку военных действий на восточном направлении. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. «Идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении. Мы это видим и делаем соответствующие выводы», — заявил Хренин в интервью «Беларусь сегодня». По его словам, лицемерная война Запада против России и Белоруссии продолжается.