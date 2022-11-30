Минобороны Беларуси: НАТО готовится к войне на восточном направлении

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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат, армия нато
НАТО ведет подготовку к военным действиям, заявил Хренин Фото:

НАТО ведет подготовку военных действий на восточном направлении. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении. Мы это видим и делаем соответствующие выводы», — заявил Хренин в интервью «Беларусь сегодня». По его словам, лицемерная война Запада против России и Белоруссии продолжается.

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НАТО ведет подготовку военных действий на восточном направлении. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. «Идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении. Мы это видим и делаем соответствующие выводы», — заявил Хренин в интервью «Беларусь сегодня». По его словам, лицемерная война Запада против России и Белоруссии продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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