Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего по полиции экс-бойца «Вагнера»

12 декабря 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Пригожин готов отправить Николина в зону спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов забрать бывшего военного компании Павла Николина, ранее открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область), обратно на фронт. Об этом заявил сам Пригожин. «Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — ответил Пригожин на запрос пресс-службы компании «Конкорд». Он отметил, что в данный момент Николин находится под следствием, а руководство компании не снимает с себя ответственности за его дальнейшую судьбу. Николин открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции в Новошахтинске 7 декабря. Он успел ранить двух полицейских, после чего был задержан. В городе тогда был объявлен план-перехват. СМИ позже опубликовали более подробную информацию о Николине. По их данным, он был военным ЧВК «Вагнер» и был завербован компанией из тюрьмы, где отбывал срок за кражу и разбой. Однако 24 ноября Николин передумал участвовать в боевых действиях и сбежал.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов забрать бывшего военного компании Павла Николина, ранее открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область), обратно на фронт. Об этом заявил сам Пригожин. «Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — ответил Пригожин на запрос пресс-службы компании «Конкорд». Он отметил, что в данный момент Николин находится под следствием, а руководство компании не снимает с себя ответственности за его дальнейшую судьбу. Николин открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции в Новошахтинске 7 декабря. Он успел ранить двух полицейских, после чего был задержан. В городе тогда был объявлен план-перехват. СМИ позже опубликовали более подробную информацию о Николине. По их данным, он был военным ЧВК «Вагнер» и был завербован компанией из тюрьмы, где отбывал срок за кражу и разбой. Однако 24 ноября Николин передумал участвовать в боевых действиях и сбежал.