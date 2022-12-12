Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего по полиции экс-бойца «Вагнера»

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Пригожин готов отправить Николина в зону спецоперации Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов забрать бывшего военного компании Павла Николина, ранее открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область), обратно на фронт. Об этом заявил сам Пригожин.

«Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — ответил Пригожин на запрос пресс-службы компании «Конкорд». Он отметил, что в данный момент Николин находится под следствием, а руководство компании не снимает с себя ответственности за его дальнейшую судьбу.

Николин открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции в Новошахтинске 7 декабря. Он успел ранить двух полицейских, после чего был задержан. В городе тогда был объявлен план-перехват.

СМИ позже опубликовали более подробную информацию о Николине. По их данным, он был военным ЧВК «Вагнер» и был завербован компанией из тюрьмы, где отбывал срок за кражу и разбой. Однако 24 ноября Николин передумал участвовать в боевых действиях и сбежал.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов забрать бывшего военного компании Павла Николина, ранее открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область), обратно на фронт. Об этом заявил сам Пригожин. «Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», — ответил Пригожин на запрос пресс-службы компании «Конкорд». Он отметил, что в данный момент Николин находится под следствием, а руководство компании не снимает с себя ответственности за его дальнейшую судьбу. Николин открыл огонь из пулемета по сотрудникам полиции в Новошахтинске 7 декабря. Он успел ранить двух полицейских, после чего был задержан. В городе тогда был объявлен план-перехват. СМИ позже опубликовали более подробную информацию о Николине. По их данным, он был военным ЧВК «Вагнер» и был завербован компанией из тюрьмы, где отбывал срок за кражу и разбой. Однако 24 ноября Николин передумал участвовать в боевых действиях и сбежал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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