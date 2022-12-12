Боррель пообещал наказать Иран за поддержку Украины

Евросоюз обсудит санкции против Ирана за поддержку Украины. Такую оговорку допустил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в ходе общения с журналистами в кулуарах заседания совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе.
«Санкции, которые будут обсуждаться сегодня — обе по военным причинам из-за поддержки Ираном Украины», — сказал Боррель в кулуарах заседания. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Евросоюза. После этого дипломат, однако, исправился и отметил, что Иран «продолжает говорить, что он не поставлял России вооружение после начала конфликта».
Ранее западные страны обвиняли Иран в поставках России беспилотников для ударов по Украине. Доказательств этого они, однако, предоставить не смогли. Иранские власти, в свою очередь, отвергли подобные обвинения, заявив об отказе поставок оружия обеим сторонам российско-украинского конфликта.
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Евросоюз обсудит санкции против Ирана за поддержку Украины. Такую оговорку допустил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в ходе общения с журналистами в кулуарах заседания совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе. «Санкции, которые будут обсуждаться сегодня — обе по военным причинам из-за поддержки Ираном Украины», — сказал Боррель в кулуарах заседания. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Евросоюза. После этого дипломат, однако, исправился и отметил, что Иран «продолжает говорить, что он не поставлял России вооружение после начала конфликта». Ранее западные страны обвиняли Иран в поставках России беспилотников для ударов по Украине. Доказательств этого они, однако, предоставить не смогли. Иранские власти, в свою очередь, отвергли подобные обвинения, заявив об отказе поставок оружия обеим сторонам российско-украинского конфликта.