Боррель пообещал наказать Иран за поддержку Украины

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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Иран продолжает говорить, что не поставлял России оружие, отметил Боррель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз обсудит санкции против Ирана за поддержку Украины. Такую оговорку допустил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в ходе общения с журналистами в кулуарах заседания совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе.

«Санкции, которые будут обсуждаться сегодня — обе по военным причинам из-за поддержки Ираном Украины», — сказал Боррель в кулуарах заседания. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Евросоюза. После этого дипломат, однако, исправился и отметил, что Иран «продолжает говорить, что он не поставлял России вооружение после начала конфликта».

Ранее западные страны обвиняли Иран в поставках России беспилотников для ударов по Украине. Доказательств этого они, однако, предоставить не смогли. Иранские власти, в свою очередь, отвергли подобные обвинения, заявив об отказе поставок оружия обеим сторонам российско-украинского конфликта.

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Евросоюз обсудит санкции против Ирана за поддержку Украины. Такую оговорку допустил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в ходе общения с журналистами в кулуарах заседания совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе. «Санкции, которые будут обсуждаться сегодня — обе по военным причинам из-за поддержки Ираном Украины», — сказал Боррель в кулуарах заседания. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Евросоюза. После этого дипломат, однако, исправился и отметил, что Иран «продолжает говорить, что он не поставлял России вооружение после начала конфликта». Ранее западные страны обвиняли Иран в поставках России беспилотников для ударов по Украине. Доказательств этого они, однако, предоставить не смогли. Иранские власти, в свою очередь, отвергли подобные обвинения, заявив об отказе поставок оружия обеим сторонам российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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