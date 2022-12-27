Глава МИД Сирии в разговоре с Лавровым осудил политику США по Украине

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым осудил политику США по затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает сирийское информагентство САНА.
«Сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах», — цитирует САНА сообщение МИД. Также глава сирийского МИД раскритиковал западные компании, настроенных против РФ, которые пытаются подорвать национальную безопасность страны.
Ранее политолог Андрей Клинцевич заявил, что США заинтересованы в расширении конфликта на Украине и попытаются втянуть в него Польшу и Белоруссию, сообщает «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине.
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Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым осудил политику США по затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает сирийское информагентство САНА. «Сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах», — цитирует САНА сообщение МИД. Также глава сирийского МИД раскритиковал западные компании, настроенных против РФ, которые пытаются подорвать национальную безопасность страны. Ранее политолог Андрей Клинцевич заявил, что США заинтересованы в расширении конфликта на Украине и попытаются втянуть в него Польшу и Белоруссию, сообщает «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине.