Глава МИД Сирии в разговоре с Лавровым осудил политику США по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Глава МИД Сирии раскритиковал западные компании за попытку подорвать нацбезопасность РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым осудил политику США по затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает сирийское информагентство САНА.

«Сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах», — цитирует САНА сообщение МИД. Также глава сирийского МИД раскритиковал западные компании, настроенных против РФ, которые пытаются подорвать национальную безопасность страны.

Ранее политолог Андрей Клинцевич заявил, что США заинтересованы в расширении конфликта на Украине и попытаются втянуть в него Польшу и Белоруссию, сообщает «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Сирии Фейсал аль-Мекдад в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым осудил политику США по затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает сирийское информагентство САНА. «Сирийский министр осудил политику США и их союзников по затягиванию конфликта на Украине в своих корыстных интересах», — цитирует САНА сообщение МИД. Также глава сирийского МИД раскритиковал западные компании, настроенных против РФ, которые пытаются подорвать национальную безопасность страны. Ранее политолог Андрей Клинцевич заявил, что США заинтересованы в расширении конфликта на Украине и попытаются втянуть в него Польшу и Белоруссию, сообщает «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Член Конгресса США Пол Госар раскритиковал президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...