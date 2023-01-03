Сенатор Рубио сделал шокирующее заявление о ситуации внутри США Сенатор Рубио: некомпетентность элиты привела США к краю пропасти 04 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 + Истеблишмент США заинтересован в наращивании влияния, а не в жизни граждан, заявил Марко Рубио Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США находятся на краю пропасти из-за некомпетентности американской элиты. Об этом заявил сенатор Республиканской партии Соединенных Штатов от Флориды Марко Рубио. «Десятилетия этого упадка и некомпетентности [элиты] привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — заявил Марко Рубио для The American Conservative . По словам политика, имеющие влияние в США больше заинтересованы в накоплении власти, нежели в улучшении качества жизни граждан. Республиканец отметил, что Штаты в данный момент имею очень большой список уязвимостей. Ранее экономисты рассказали о худших прогнозах для США на 2023 год. Штатам предрекли обвал рынка, а также высокий уровень безработицы, передает Life . США находятся на краю пропасти из-за некомпетентности американской элиты. Об этом заявил сенатор Республиканской партии Соединенных Штатов от Флориды Марко Рубио. «Десятилетия этого упадка и некомпетентности [элиты] привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — заявил Марко Рубио для The American Conservative. По словам политика, имеющие влияние в США больше заинтересованы в накоплении власти, нежели в улучшении качества жизни граждан. Республиканец отметил, что Штаты в данный момент имею очень большой список уязвимостей. Ранее экономисты рассказали о худших прогнозах для США на 2023 год. Штатам предрекли обвал рынка, а также высокий уровень безработицы, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям