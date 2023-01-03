Сенатор Рубио сделал шокирующее заявление о ситуации внутри США

США находятся на краю пропасти из-за некомпетентности американской элиты. Об этом заявил сенатор Республиканской партии Соединенных Штатов от Флориды Марко Рубио.
«Десятилетия этого упадка и некомпетентности [элиты] привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — заявил Марко Рубио для The American Conservative.
По словам политика, имеющие влияние в США больше заинтересованы в накоплении власти, нежели в улучшении качества жизни граждан. Республиканец отметил, что Штаты в данный момент имею очень большой список уязвимостей.
Ранее экономисты рассказали о худших прогнозах для США на 2023 год. Штатам предрекли обвал рынка, а также высокий уровень безработицы, передает Life.
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США находятся на краю пропасти из-за некомпетентности американской элиты. Об этом заявил сенатор Республиканской партии Соединенных Штатов от Флориды Марко Рубио. «Десятилетия этого упадка и некомпетентности [элиты] привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — заявил Марко Рубио для The American Conservative. По словам политика, имеющие влияние в США больше заинтересованы в накоплении власти, нежели в улучшении качества жизни граждан. Республиканец отметил, что Штаты в данный момент имею очень большой список уязвимостей. Ранее экономисты рассказали о худших прогнозах для США на 2023 год. Штатам предрекли обвал рынка, а также высокий уровень безработицы, передает Life.