03 января 2023

Сенатор Рубио сделал шокирующее заявление о ситуации внутри США

Сенатор Рубио: некомпетентность элиты привела США к краю пропасти
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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Истеблишмент США заинтересован в наращивании влияния, а не в жизни граждан, заявил Марко Рубио Фото:

США находятся на краю пропасти из-за некомпетентности американской элиты. Об этом заявил сенатор Республиканской партии Соединенных Штатов от Флориды Марко Рубио.

«Десятилетия этого упадка и некомпетентности [элиты] привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — заявил Марко Рубио для The American Conservative.

По словам политика, имеющие влияние в США больше заинтересованы в накоплении власти, нежели в улучшении качества жизни граждан. Республиканец отметил, что Штаты в данный момент имею очень большой список уязвимостей.

Ранее экономисты рассказали о худших прогнозах для США на 2023 год. Штатам предрекли обвал рынка, а также высокий уровень безработицы, передает Life.

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США находятся на краю пропасти из-за некомпетентности американской элиты. Об этом заявил сенатор Республиканской партии Соединенных Штатов от Флориды Марко Рубио. «Десятилетия этого упадка и некомпетентности [элиты] привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — заявил Марко Рубио для The American Conservative. По словам политика, имеющие влияние в США больше заинтересованы в накоплении власти, нежели в улучшении качества жизни граждан. Республиканец отметил, что Штаты в данный момент имею очень большой список уязвимостей. Ранее экономисты рассказали о худших прогнозах для США на 2023 год. Штатам предрекли обвал рынка, а также высокий уровень безработицы, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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