Рогозин передал Макрону осколок снаряда из своего тела

04 января 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин заявил, что никто из стран НАТО не уйдет от ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получивший ранение в Донбассе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил письмо с извлеченным из своего тела осколком снаряда послу Франции в РФ. Таким образом он решил передать осколок французскому президенту Эммануэлю Макрону. Бывший глава «Роскосмоса» отправил послу письмо, в которое он положил осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar, поставленной на Украину Францией. «Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону», — написал в письме Дмитрий Рогозин, опубликованном в его telegram-канале . Также он просил посла передать французскому лидеру, что никто не уйдет от ответственности за военные преступления стран НАТО в Донбассе. Ранее Рогозин попал под обстрел ВСУ в Донецке. Экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение в области позвоночника, пишет телеканал 360. Для оказания помощи его доставили в госпиталь в Московской области, передает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что операция по удалению осколка прошла успешно, передает RT.

Получивший ранение в Донбассе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил письмо с извлеченным из своего тела осколком снаряда послу Франции в РФ. Таким образом он решил передать осколок французскому президенту Эммануэлю Макрону. Бывший глава «Роскосмоса» отправил послу письмо, в которое он положил осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar, поставленной на Украину Францией. «Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону», — написал в письме Дмитрий Рогозин, опубликованном в его telegram-канале. Также он просил посла передать французскому лидеру, что никто не уйдет от ответственности за военные преступления стран НАТО в Донбассе. Ранее Рогозин попал под обстрел ВСУ в Донецке. Экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение в области позвоночника, пишет телеканал 360. Для оказания помощи его доставили в госпиталь в Московской области, передает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что операция по удалению осколка прошла успешно, передает RT.