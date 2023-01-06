Как правильно провести Сочельник и встретить Рождество

Россиянам напомнили правила, которые нужно соблюдать в Сочельник
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Празднование Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, богослужение, свято троицкий кафедральный собор
6 января православные христиане отмечают Сочельник Фото:

В рождественский Сочельник (6 января) нельзя заниматься тяжелой работой, ругаться, жадничать и ходить на кладбище. Об этом рассказали журналисты издания MK.RU.

«Нельзя обижать людей или самому таить обиду на кого-то, нельзя сквернословить и устраивать скандалы, нельзя замышлять недоброе, строить козни», — сообщает MK.RU. Кроме того не рекомендуется заниматься сложной работой, иначе весь год пройдет в пустых трудах.

В Сочельник не рекомендуется:

  • отказывать в гостеприимстве, жадничать;
  • употреблять спиртное, иначе весь год будут проблемы с финансами;
  • замышлять недоброе, сквернословить;
  • ходить на кладбище, могут позвать на тот свет;
  • отлучаться из дома надолго;
  • выносить мусор.

Название праздника происходит от названия блюда, которое принято готовить в этот праздник — сочива. Сочива — это кушанье из толченой пшеницы с добавлением орехов, меда и сухофруктов. Его можно приготовить на ужин в этот день и позвать гостей. Уходить далеко из дома в Сочельник не принято, рассказывает «Российская газета».

Со 2 по 6 января у православных проходит самая строгая часть Рождественского поста. В эти дни необходимо употреблять пищу только без масла. Нельзя есть мясо и молочные продукты. В целом принято отказываться от излишеств в рационе.

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В рождественский Сочельник (6 января) нельзя заниматься тяжелой работой, ругаться, жадничать и ходить на кладбище. Об этом рассказали журналисты издания MK.RU. «Нельзя обижать людей или самому таить обиду на кого-то, нельзя сквернословить и устраивать скандалы, нельзя замышлять недоброе, строить козни», — сообщает MK.RU. Кроме того не рекомендуется заниматься сложной работой, иначе весь год пройдет в пустых трудах. В Сочельник не рекомендуется: Название праздника происходит от названия блюда, которое принято готовить в этот праздник — сочива. Сочива — это кушанье из толченой пшеницы с добавлением орехов, меда и сухофруктов. Его можно приготовить на ужин в этот день и позвать гостей. Уходить далеко из дома в Сочельник не принято, рассказывает «Российская газета». Со 2 по 6 января у православных проходит самая строгая часть Рождественского поста. В эти дни необходимо употреблять пищу только без масла. Нельзя есть мясо и молочные продукты. В целом принято отказываться от излишеств в рационе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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