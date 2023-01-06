Как правильно провести Сочельник и встретить Рождество

В рождественский Сочельник (6 января) нельзя заниматься тяжелой работой, ругаться, жадничать и ходить на кладбище. Об этом рассказали журналисты издания MK.RU.
«Нельзя обижать людей или самому таить обиду на кого-то, нельзя сквернословить и устраивать скандалы, нельзя замышлять недоброе, строить козни», — сообщает
В Сочельник не рекомендуется:
- отказывать в гостеприимстве, жадничать;
- употреблять спиртное, иначе весь год будут проблемы с финансами;
- замышлять недоброе, сквернословить;
- ходить на кладбище, могут позвать на тот свет;
- отлучаться из дома надолго;
- выносить мусор.
Название праздника происходит от названия блюда, которое принято готовить в этот праздник — сочива. Сочива — это кушанье из толченой пшеницы с добавлением орехов, меда и сухофруктов. Его можно приготовить на ужин в этот день и позвать гостей. Уходить далеко из дома в Сочельник не принято, рассказывает «Российская газета».
Со 2 по 6 января у православных проходит самая строгая часть Рождественского поста. В эти дни необходимо употреблять пищу только без масла. Нельзя есть мясо и молочные продукты. В целом принято отказываться от излишеств в рационе.
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