Как правильно провести Сочельник и встретить Рождество

Россиянам напомнили правила, которые нужно соблюдать в Сочельник

06 января 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

6 января православные христиане отмечают Сочельник Фото: Анна Майорова © URA.RU В рождественский Сочельник (6 января) нельзя заниматься тяжелой работой, ругаться, жадничать и ходить на кладбище. Об этом рассказали журналисты издания MK.RU. «Нельзя обижать людей или самому таить обиду на кого-то, нельзя сквернословить и устраивать скандалы, нельзя замышлять недоброе, строить козни», — сообщает MK.RU . Кроме того не рекомендуется заниматься сложной работой, иначе весь год пройдет в пустых трудах. В Сочельник не рекомендуется: отказывать в гостеприимстве, жадничать;

употреблять спиртное, иначе весь год будут проблемы с финансами;

замышлять недоброе, сквернословить;

ходить на кладбище, могут позвать на тот свет;

отлучаться из дома надолго;

выносить мусор. Название праздника происходит от названия блюда, которое принято готовить в этот праздник — сочива. Сочива — это кушанье из толченой пшеницы с добавлением орехов, меда и сухофруктов. Его можно приготовить на ужин в этот день и позвать гостей. Уходить далеко из дома в Сочельник не принято, рассказывает «Российская газета». Со 2 по 6 января у православных проходит самая строгая часть Рождественского поста. В эти дни необходимо употреблять пищу только без масла. Нельзя есть мясо и молочные продукты. В целом принято отказываться от излишеств в рационе.

В рождественский Сочельник (6 января) нельзя заниматься тяжелой работой, ругаться, жадничать и ходить на кладбище. Об этом рассказали журналисты издания MK.RU. «Нельзя обижать людей или самому таить обиду на кого-то, нельзя сквернословить и устраивать скандалы, нельзя замышлять недоброе, строить козни», — сообщает MK.RU. Кроме того не рекомендуется заниматься сложной работой, иначе весь год пройдет в пустых трудах. В Сочельник не рекомендуется: Название праздника происходит от названия блюда, которое принято готовить в этот праздник — сочива. Сочива — это кушанье из толченой пшеницы с добавлением орехов, меда и сухофруктов. Его можно приготовить на ужин в этот день и позвать гостей. Уходить далеко из дома в Сочельник не принято, рассказывает «Российская газета». Со 2 по 6 января у православных проходит самая строгая часть Рождественского поста. В эти дни необходимо употреблять пищу только без масла. Нельзя есть мясо и молочные продукты. В целом принято отказываться от излишеств в рационе.