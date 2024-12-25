Как определить, что ваш кот избалованный

Ветеринар Гольнева: разборчивость в еде говорит об избалованности кошки
© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из признаков избалованного кота является его отказ от обычной еды
Одним из признаков избалованного кота является его отказ от обычной еды Фото:

Изменения в поведении домашних питомцев могут быть вызваны чрезмерной баловством со стороны хозяев. Ветеринар Татьяна Гольнева перечислила основные признаки, которые свидетельствуют о том, что кот или кошка избалованы.

«Первый признак — переборчивость в еде. Раньше, например, кошка ела все, что ей дают. Но теперь она отказывается от обычной еды, предпочитая исключительно вкусняшки. Такое может случиться, если вы часто балуете животное лакомствами», — указала Гольнева в беседе с «Ридусом». По ее словами, второй признак заключается в том, что кошка начинает портить вещи гостей, приходящих в дом. Кроме того, она может повредить личные вещи хозяина, если он поступил каким-то образом, что не угодило животному, например, задержался на работе.

Третий признак проявляется в отсутствии коммуникации с владельцем: кошка отказывается от ласки, не мурчит и игнорирует установленные правила и запреты. Как дополнила Гольнева, такие изменения в поведении могут существенно повлиять на отношения между животным и человеком. Важно обратить внимание на эти сигналы и корректировать поведение в отношении питомца, чтобы избежать дальнейших проблем.

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Изменения в поведении домашних питомцев могут быть вызваны чрезмерной баловством со стороны хозяев. Ветеринар Татьяна Гольнева перечислила основные признаки, которые свидетельствуют о том, что кот или кошка избалованы. «Первый признак — переборчивость в еде. Раньше, например, кошка ела все, что ей дают. Но теперь она отказывается от обычной еды, предпочитая исключительно вкусняшки. Такое может случиться, если вы часто балуете животное лакомствами», — указала Гольнева в беседе с «Ридусом». По ее словами, второй признак заключается в том, что кошка начинает портить вещи гостей, приходящих в дом. Кроме того, она может повредить личные вещи хозяина, если он поступил каким-то образом, что не угодило животному, например, задержался на работе. Третий признак проявляется в отсутствии коммуникации с владельцем: кошка отказывается от ласки, не мурчит и игнорирует установленные правила и запреты. Как дополнила Гольнева, такие изменения в поведении могут существенно повлиять на отношения между животным и человеком. Важно обратить внимание на эти сигналы и корректировать поведение в отношении питомца, чтобы избежать дальнейших проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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