Политолог допустил ухудшение отношений России и Турции из-за Украины

11 января 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Андрей Кортунов считает, что этот фактор вряд ли серьезно скажется на отношении стран Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отношения между Турцией и Россией вскоре могут ухудшиться из-за поставок Анкары кассетных боеприпасов Киеву. Такое предположение выдвинул генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, при этом отметив, что это вряд ли приведет к серьезному дипломатическому скандалу. «Если все это подтвердится, это не самым лучшим образом скажется на двусторонних отношениях. При этом надо учитывать, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины — не секрет, оно идет достаточно давно, еще до начала конфликта», — сообщил он в разговоре с «Лентой.ру». «Я не думаю, что это приведет к грандиозному дипломатическому скандалу. […] Россия и Турция по-прежнему нужны друг другу», — заключил Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле усомнились о причастности Турции к поставкам кассетных бомб Украине. По его словам, фейков больше, чем достоверной информации.

Отношения между Турцией и Россией вскоре могут ухудшиться из-за поставок Анкары кассетных боеприпасов Киеву. Такое предположение выдвинул генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, при этом отметив, что это вряд ли приведет к серьезному дипломатическому скандалу. «Если все это подтвердится, это не самым лучшим образом скажется на двусторонних отношениях. При этом надо учитывать, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины — не секрет, оно идет достаточно давно, еще до начала конфликта», — сообщил он в разговоре с «Лентой.ру». «Я не думаю, что это приведет к грандиозному дипломатическому скандалу. […] Россия и Турция по-прежнему нужны друг другу», — заключил Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле усомнились о причастности Турции к поставкам кассетных бомб Украине. По его словам, фейков больше, чем достоверной информации.