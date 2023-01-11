Политолог допустил ухудшение отношений России и Турции из-за Украины

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Андрей Кортунов считает, что этот фактор вряд ли серьезно скажется на отношении стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отношения между Турцией и Россией вскоре могут ухудшиться из-за поставок Анкары кассетных боеприпасов Киеву. Такое предположение выдвинул генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, при этом отметив, что это вряд ли приведет к серьезному дипломатическому скандалу.

«Если все это подтвердится, это не самым лучшим образом скажется на двусторонних отношениях. При этом надо учитывать, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины — не секрет, оно идет достаточно давно, еще до начала конфликта», — сообщил он в разговоре с «Лентой.ру». «Я не думаю, что это приведет к грандиозному дипломатическому скандалу. […] Россия и Турция по-прежнему нужны друг другу», — заключил Андрей Кортунов.

Ранее сообщалось, что Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле усомнились о причастности Турции к поставкам кассетных бомб Украине. По его словам, фейков больше, чем достоверной информации.

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Отношения между Турцией и Россией вскоре могут ухудшиться из-за поставок Анкары кассетных боеприпасов Киеву. Такое предположение выдвинул генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, при этом отметив, что это вряд ли приведет к серьезному дипломатическому скандалу. «Если все это подтвердится, это не самым лучшим образом скажется на двусторонних отношениях. При этом надо учитывать, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины — не секрет, оно идет достаточно давно, еще до начала конфликта», — сообщил он в разговоре с «Лентой.ру». «Я не думаю, что это приведет к грандиозному дипломатическому скандалу. […] Россия и Турция по-прежнему нужны друг другу», — заключил Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле усомнились о причастности Турции к поставкам кассетных бомб Украине. По его словам, фейков больше, чем достоверной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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