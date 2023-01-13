Юрист предупредила россиян о риске нарваться на штраф после Нового года

Юрист: за выброс елки в мусорный бак грозит штраф до 4 тысяч

13 января 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

За выброс елки в мусорный бак можно получить до 4 000 рублей штрафа, рассказала Лариса Солдатова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За елку, выброшенную в мусорный бак, грозит штраф до 4000 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. «В стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышают 50 см. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2—3 тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3-4 тысячи рублей», — рассказала Лариса Солдатова. Ее слова приводит Life . Доцент также добавила, что лучше всего сдавать старую елку в пункт приема «отслуживших» деревьев. В таком случае она будет переработана в пиломатериалы.

За елку, выброшенную в мусорный бак, грозит штраф до 4000 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. «В стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышают 50 см. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2—3 тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3-4 тысячи рублей», — рассказала Лариса Солдатова. Ее слова приводит Life. Доцент также добавила, что лучше всего сдавать старую елку в пункт приема «отслуживших» деревьев. В таком случае она будет переработана в пиломатериалы.