Юрист предупредила россиян о риске нарваться на штраф после Нового года

Юрист: за выброс елки в мусорный бак грозит штраф до 4 тысяч
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Строительство ледового городка на центральной площади. Курган , елки выбросили, женщины, подготовка к празднику, новый год, праздник
За выброс елки в мусорный бак можно получить до 4 000 рублей штрафа, рассказала Лариса Солдатова Фото:
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За елку, выброшенную в мусорный бак, грозит штраф до 4000 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

«В стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышают 50 см. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2—3 тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3-4 тысячи рублей», — рассказала Лариса Солдатова. Ее слова приводит Life.

Доцент также добавила, что лучше всего сдавать старую елку в пункт приема «отслуживших» деревьев. В таком случае она будет переработана в пиломатериалы.

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За елку, выброшенную в мусорный бак, грозит штраф до 4000 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. «В стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышают 50 см. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2—3 тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3-4 тысячи рублей», — рассказала Лариса Солдатова. Ее слова приводит Life. Доцент также добавила, что лучше всего сдавать старую елку в пункт приема «отслуживших» деревьев. В таком случае она будет переработана в пиломатериалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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